«Проект описательный и вызывает разочарование». Николай Зырянов о законе для риелторов

Риелторская деятельность в России до сих пор не регламентирована. Все понимают, что закон нужен, но не могут договориться о его сути. DK.RU публикует ответную колонку на выступление Татьяны Деменок.

На прошлой неделе DK.RU опубликовал интервью Татьяны Деменок, главы центра недвижимости «Северная казна» и девелоперской компании BeGrand, в которой она высказала мнение о новом законопроекте, регулирующем риелторскую деятельность. Закон этот подготовила «Московская ассоциация риэлторов», его уже обсудили в Общественной палате России и рекомендовали к рассмотрению на «нулевых чтениях» в Госдуме.

Нужно отметить, что Татьяна Деменок уже несколько лет предпринимает попытки инициировать принятие рыночного законопроекта. Будучи президентом «Российской гильдии риэлторов» (РГР) (2016-2018 гг.), она даже организовала рабочую группу, которая занималась его разработкой. Но тогда дело кончилось ничем. Проблема и проста, и сложна одновременно — риелторы так и не смогли договориться между собой, и эта «феодальная раздробленность» в очередной раз застопорила развитие рынка.

Шансы на успешное принятие нового законопроекта г-жа Деменок оценивает как высокие, по ее мнению, над ним серьезно поработали: «Помимо четких определений, раскрывающих суть риелторской деятельности, в нем указан принцип построения саморегулируемой организации риелторов. Риелторская компания должна быть членом саморегулируемой организации (в каждом субъекте страны может быть по одной такой организации)», — рассказала она.

Однако, несмотря на то, что необходимость закона одобряет большинство добросовестных игроков, в текущем законопроекте есть недостатки, считает Николай Зырянов, генеральный директор «Бюро недвижимости Зыряновой». Он назвал этот проект «описательным» и рассказал в своем ответном слове, почему.

Николай Зырянов, генеральный директор «Бюро недвижимости Зыряновой»:

— Законодательное регулирование риелторской деятельности — тема одновременно и актуальная, и непопулярная. Актуальна эта тема в связи с периодически появляющимися материалами о мошенничестве в этой сфере и недавней встречей Президента РФ Путина В.В. с руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе Жириновским В.В., на которой Президент заявил, что поручит разобраться с этим вопросом.

Непопулярна эта тема в основном среди частно-практикующих специалистов, обоснованно опасающихся, что появление государственного регулирования создаст им определенные сложности в работе.

Организованное в рамках РГР профессиональное сообщество также неоднородно в своем отношении к законодательной инициативе. Есть существенная доля скептиков, полагающих, что государственное регулирование не улучшит рынок, и только осложнит работу законопослушных игроков, тогда как недобросовестные будут искать способы уклониться от регулирования. Другая часть сообщества полагает, что существующих нормативных актов достаточно для добросовестной работы и принятие профильного закона избыточно. Ну и есть активные сторонники, требующие введения на рынке риелторских услуг лицензирования, или, как минимум, обязательного саморегулирования.

Признаюсь, длительное время я исходил из того, что действующих нормативных актов достаточно, и не представлял, как действительно можно профильно урегулировать риелторскую деятельность. Однако со временем я пришел к выводу, что довольствоваться действующими разрозненными нормативными актами можно лишь при условии высокой правовой сознательности риелторов. Правосознание как неформальный источник права, к сожалению, больше не в чести.

К сожалению, отсутствие комплексного правового регулирования приводит к тому, что участники рынка вместо того, чтобы в спорных моментах использовать другие нормативные акты по аналогии или при отсутствии аналогии опираться на свой корпоративный кодекс этики, проповедуют нигилистический подход: если это прямо не урегулировано и не запрещено — я буду действовать не так, как считается правильным в правовом государстве, а так, как сочту нужным, исходя из собственного представления о способах ведения бизнеса.

Более того, профильный комитет Госдумы, рассматривавший предыдущий законопроект, также обращал внимание на то, что риелторская деятельность является комплексной, даже, можно сказать, размытой. В связи с этим не представляется возможным четко сформулировать какой-либо элемент, который бы позволил однозначно отделить риелторскую деятельность от смежных видов и на точном описании этого институционального отличия построить модель правового регулирования.

Сами риелторы не могли помочь законодателям, поскольку применяли «описательный» подход и пытались сформулировать понятие риелторской деятельности через перечисление возможных действий риелтора. Этот подход является заведомо неудачным, поскольку невозможно придумать формулировки, исчерпывающим образом описывающие ежедневную практику риелторской работы и одновременное исключающие их множественное толкование.

Бесконечное перебирание терминов и словосочетаний, попытки придумать уникальные термины и формулировки ожидаемо не приводят к нужному результату.

Недостаток «описательного» подхода заключается еще и в том, что сформулированные таким образом нормативные акты нуждаются в частом внесении изменений, чтобы соответствовать меняющимся реалиям осуществления регулируемой деятельности. Вполне возможна ситуация, когда закон становится неактуальным еще до момента его утверждения. Необходимость перманентного внесения в только что принятый закон изменений и дополнений вызывает сомнения в необходимости принятия такого нормативного акта.

К сожалению, все появляющиеся в недрах профессионального сообщества, и в целом в стране такие законопроекты обладают указанными пороками «описательного» метода и вызывают только разочарование.

Законодательная техника самих риелторов и тех, кого они привлекают к написанию своих проектов, далека от совершенства. Представляется, что нужно по-иному взглянуть как на проблему законодательного регулирования, так и на способы ее решения. Нужно активно анализировать новое законодательство и заимствовать лучшие идеи.

Одной из таких идей является предложение сравнить риелторов и инвестиционных советников (консультантов). Риелторы похожи на советников тем, что нашу деятельность с определенными оговорками тоже можно охарактеризовать как выработку персональных (индивидуальных) рекомендаций собственникам недвижимости по распоряжению принадлежащим им имуществом (недвижимостью или деньгами на покупку недвижимости). Я имею в виду формулирование условий продажи/покупки недвижимости, подбор ипотечного кредита и т.д. Такая обобщенная формулировка, с одной стороны, создает сложности для лиц, планирующих уклониться от регулирования.

Например, сейчас лицо, называющее себя риелтором, может заявить, что оказывает клиенту только консультационные услуги или услуги по составлению договора об отчуждении имущества (которые также не регулируются). И какие бы меры в отношении риелторов ни были приняты (членство в СРО, обязательное обучение, повышение квалификации, сертификация компаний и аттестация сотрудников), эти люди легко могут их обойти, охарактеризовав свою деятельность не как посредническую (тоже спорный и неоднозначный термин). Выработка персональных рекомендаций такого выхода им не дает.

Ограничить круг регулирования можно, прямо указав в законе, какая деятельность под действие закона не подпадает (например, деятельность госорганов, адвокатов, оценщиков, аудиторов и т.п.). Все, кто в этот исключающий список не попадет, вынуждены будут подчиниться новым регулятивным требованиям.

С другой стороны, такое общее описание вида деятельности позволит законодателю не углубляться в перечисление действий риелторов, предоставив СРО возможность самим устанавливать стандарты профессиональной деятельности, которые могут корректироваться максимально быстро.

Вероятно, можно найти и другие более или менее удачные аналогии, с уверенностью можно только сказать, что все попытки использовать описательный метод потерпели неудачи, и не видно причин, почему они могут увенчаться успехом в этот раз.

Анонсированный законопроект «Деловой России» и Московской ассоциации риелторов (не входит в РГР) обладает всеми недостатками «описательного» метода формулирования закона и прогнозируемо будет иметь сложности при обсуждении в Государственной думе.

Разрабатываемый при поддержке Национального совета РГР альтернативный проект опирается на модернизированную концепцию и, при определенной твердости и настойчивости инициаторов его разработки, может иметь больше шансов, и, дистанцировавшись от традиционных подходов к регулированию риелторской деятельности, может придать ощутимый толчок к развитию риелторского профессионального сообщества.