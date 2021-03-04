«Кто провел постсоветскую модернизацию — российский частный бизнес или государство?»

«Возможно, кто-то в 1990-е и 2000-е и занимался развалом экономики, торговал остатками СССР. Предприниматели и десятки миллионов трудящихся были заняты другим: строили современную экономику».

Недавняя колонка председателя совета директоров «Корин Холдинга» Андрея Бриля, в которой он рассуждал о том, почему провести преобразования в России смогут прежде всего предприниматели, вызвала бурную дискуссию. Журналист Владимир Терлецкий не согласился с автором, указав, что за 30 лет в России исчезли целые сложные отрасли, создать эффективное импортозамещение за семь лет так и не удалось, а люди из 90-х не смогут создать позитивную программу развития страны. Сейчас DK.RU публикует ответ г-на Бриля.

— Хочу выразить свою признательность Владимиру Терлецкому. Сейчас вообще мало читают и еще меньше реагируют на прочитанное. В моде лайки и дизлайки. А тут человек не только прочитал твой текст, но еще и развернуто на него ответил.

Кроме того, вопрос организации развернутой содержательной дискуссии о путях и методах развития страны стоит сегодня крайне остро. С этой дискуссией напрямую связано и обсуждение того, что произошло в нашей стране в ХХ и начале ХХI веков.

Если у нас есть желание и мы не боимся интеллектуальной работы и ответственности, я готов внести свой скромный вклад в это важное дело. Считаю, что площадка «Делового квартала» абсолютно подходит для такого обсуждения.

Несколько предварительных замечаний. Большинство участников таких дискуссий (если не все практически) по каким-то необъяснимым причинам считают себя неангажированными, стопроцентно адекватными, абсолютно объективными и обладающими истинным знанием в последней инстанции. Это наделяет их правом считать других участников разговора (если их мнение чем-то отличается) необъективными, неадекватными, ангажированными и мешает им содержательно обсуждать вопросы. Но аргументация:

— «Дурак»,

— «Сам дурак»,

не очень помогает поиску истины.

Я не считаю себя владельцем объективного истинного знания. Более того, я человек безусловно ангажированный. Уже 32 года занимаюсь практической частнопредпринимательской деятельностью в нашей стране. Естественно, в большой (в ряде вопросов — в определяющей) степени я говорю с позиций этой специфической социальной группы — российских частных предпринимателей. Надеюсь, это не помешает мне спокойно и уважительно обсуждать аргументы оппонентов.

Относительно нескольких базовых экономических понятий, поскольку дискуссия касается в большой степени вопросов экономики. Понятие эффективности требует сравнения затрат и результатов. Поэтому утверждение о том, что СССР за 4 года создал атомную бомбу, ничего не говорит об эффективности советской экономики. Создание за 4 года пилотного образца атомной бомбы, который взорвали в 1949 году на Семипалатинском полигоне, было действительно выдающимся фактом. Более того, у СССР есть и другие, более важные с цивилизационной точки зрения успехи и достижения. Но об эффективности можно говорить только если у нас будут точные достоверные данные о том, сколько финансовых, материальных и человеческих ресурсов было потрачено на создание советской атомной военной промышленности в 1950-60-е годы. Ведь в 1949 году все только началось.

Надо понять, чем страна пожертвовала в сфере потребления и уровня жизни граждан, какие ресурсы были отняты у других отраслей советской промышленности, сколько людей погибло на урановых шахтах в системе ГУЛАГа и т.д.

Сравнение создания за 4 года первой атомной бомбы с заменой импортного ПО в современной России, во-первых, не точно отражает ситуацию в российской IT-индустрии сегодня, а, во-вторых, является классическим сравнением «теплого с длинным», ничего не дающего с познавательной точки зрения.

Конечно, можно горевать, что мы не производим массово гвозди и молотки, а СССР выпускал их в огромном количестве и выдающемся качестве, вместо того, чтобы сделать, например, саморезы и электрические шуруповерты.

Но давайте попробуем структурировать дискуссию и начать с вопросов, которые представляются приоритетными.

Одним из самых важных и ключевых является вопрос, что и как произошло в России в 1990-е и 2000-е годы.

Ответ хорошо известен. Он дан современными российскими начальниками, телевизионными пропагандистами и представителями потерпевшей поражение советской номенклатуры. Звучит он так:

Все развалилось. Великий СССР и его великую экономику разворовали. Российский народ ограбили. Ограбили олигархи и прочие коммерсы — предприниматели. Кругом были воры и бандиты, пока к году 2010-му президент Путин не восстановил вертикаль власти и не навел порядок. 1990-е и 2000-е годы — годы страшной моральной деградации российских жителей. Мы разучились жить, не стало никаких морально-этических ценностей. Все бросились по дешевке распродавать Родину, потеряли чувство патриотизма и самоуважения. Работать мы тоже разучились. Всю промышленность, всю экономику развалили. Только и делали, что торговали остатками СССР. Все 1990-е и до речи Путина в Мюнхене в 2007 году мы занимались низкопоклонством перед Западом, фактически сдались ему в плен и предали свои интересы.

Итог: первые 20 лет постсоветской истории — период распада, морального и экономического падения, воровства, предательства Родины и продажи ее Западу.

Такая оценка полностью соответствует идеологии поражения, которая господствует в направляемых правительством государственных СМИ, в выступлениях ряда ответственных руководителей страны и представителей партий, заседающих в Государственной Думе Российской Федерации.

В этой оценке есть доля правды. В период 1988-1991 гг. Советский Союз действительно окончательно развалился. Развалился экономически, т.е. стал банкротом перед внешними кредиторами, не мог поддерживать внутренний потребительский рынок, финансовая система страны практически распалась, управление промышленностью и сельским хозяйством было потеряно. О размахе и глубине экономической и управленческой катастрофы подробно можно почитать, например, в работах Гайдара, ряда других ученых и экономистов (акад. Яременко и др.). Это было естественным результатом развития СССР и деятельности партийных и советских руководителей. 1991 год зафиксировал факт политического и государственного распада СССР.

А вот с последующими утверждениями официальной итоговой оценки периода 1990-2000-х годов согласиться невозможно. Слишком много фактов им противоречат.

В 1988-89 гг. мы с моими товарищами получили страну, которая имела $100 млрд внешнего долга и не имела экспортных валютных поступлений для его обслуживания. Она ежегодно должна была импортировать 40 млн тонн зерна, потому что советское сельское хозяйство его не производило в требуемых количествах. Денег для этих закупок не было. В магазинах нельзя было купить еды. Все было квотировано и распределялось по талонам. За то, чтобы отоварить талоны, надо было часами биться в очередях, страна не обеспечивала себя основными продуктами питания. Одежды и обуви было не купить. Речь не идет о модных новинках — просто о том, что можно носить. Большинство населения страны не имело телефонной связи. Автомобиль «Жигули», не говоря о «Волге», был предметом роскоши, недоступным основной массе населения. Простейшие потребительские товары (холодильники, телевизоры, газовые и электроплиты) были вожделенным дефицитом, который можно было купить только по блату.

Жители страны ничего толком не знали про компьютеры, не говоря уже про Интернет. Промышленность не производила очень многих стратегических продуктов: труб большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов, технологического оборудования для многих отраслей промышленности (нефте- и газопереработки, пищевой и легкой промышленности, автопрома и т.д.), и это нужно было закупать за рубежом. Производилось много танков. И они стояли на танковых заводах от проходных до горизонта на специально оборудованных стоянках. О целом ряде реальных и очень крупных достижений в атомной, ракетно-космической, ледокольной, оборонной отраслях мы уже говорили. Но, к сожалению, они мало помогали в повседневной жизни страны и не могли вытащить ее экономику из ямы фактического банкротства.

Хозяйственная и партийная управленческая элита не могла предложить каких-либо практически реализуемых рецептов выхода из кризиса, способов наладить работу экономики и финансов. Попытки типа павловской реформы вели только к отбору сбережений у населения, всеобщему озлоблению и по существу ничего не решали. Подсказать нам, что делать, было некому, а в 1991 году все начальство в полном составе вообще разбежалось.

Я и мои товарищи, будучи 35-40-летними, получили из рук разбежавшегося советского начальства в 1988-91 гг. такую страну. Около 2015 года мы достигли пенсионного возраста. Конечно, мы продолжаем работать, но вообще-то мы уходим, передаем страну поколениям наших детей и внуков. Посмотрим, какую страну мы оставляем наследникам.

В середине 2010-х годов Российская Федерация имеет около $500 млрд золотовалютных запасов. Мы полностью рассчитались с долгами СССР. Это нам сегодня должны Америка и Европа. Мы производим и экспортируем больше нефти и газа, чем добывал Советский Союз. Россия сегодня — один из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Ежегодно РФ экспортирует от 30 до 40 млн тонн зерна. Мы снова начали кормить окружающий нас мир, при этом мы на 100% обеспечиваем себя продукцией птицеводства, на 80% свининой. Еще 10-15 лет санкций и разумной защиты внутреннего рынка, и мы полностью обеспечим себя говядиной, молочной продукцией, овощами, рыбой, другими базовыми продуктами сельского хозяйства, а также продуктами глубокой переработки. И это сделано за 25 лет в стране, на сельское хозяйство которой все махнули рукой, включая ее собственных жителей.

Помните советское время: «СССР — страна рискованного земледелия». В России создана отрасль торговли, ритейла. Всю систему советской торговли, базирующуюся на дефиците и системе блата, пришлось отправить на свалку истории. Все пришлось строить с нуля, включая собственно магазины, инфраструктуру, технологии, кадры, наборы товаров и услуг.

Сегодня российский ритейл — это современная отрасль, технологически и организационно находящаяся на уровне мировых стандартов, имеющая современную номенклатуру товаров, дизайн, маркетинг, системы автоматизации, кадровый состав, управление финансами. Сети магазинов географически распределены по стране, обеспечивая физический доступ жителей к товарам, которого не было в СССР. А по базовой номенклатуре потребительских товаров и продуктов питания во всех основных точках страны жителям обеспечен равный доступ.

Теперь за колбасой, яйцами, апельсинами, холодильниками и зимней обувью не надо ехать в Москву, как это было в СССР (кто не помнит или не застал советское время — спросите очевидцев). При этом в отрасли создана инфраструктура, которая не видна простому обывателю, но которая обеспечивает современный мировой уровень работы: логистические распределительные центры, по сложности не уступающие заводам многих других отраслей, тысячи единиц современного автотранспорта различных форматов, обеспечивающие доставку товаров. За 25 лет ликвидированы все разумные основания для так называемой «колбасной» эмиграции из нашей страны, связанной с недоступностью товаров и низким уровнем потребления.

На развалинах Сбербанка и Промстройбанка СССР в России за 25 лет создана современная банковская система, основная инфраструктура фондового рынка и зачатки негосударственной пенсионной системы.

Главное здесь — банковская система. Да, наши банки сегодня заняты в основном финансовыми спекуляциями, не кредитуют должным образом экономику, руководители российских финансов почему-то не боятся монополизации и обратной национализации и огосударствления финансовой системы страны. Но, объективно говоря, наши банки сегодня с точки зрения технологий, организации работы, кадров, развития сети находятся на самом современном мировом уровне, способны на равных конкурировать с иностранными структурами (учитывая, конечно, разницу в размерах и доступных ресурсах). И если в руководстве страны появится интерес к экономическому росту и развитию, политическая воля к возобновлению инвестиционного процесса и развитию малого и среднего бизнеса, то российские банки абсолютно готовы подставить кредитное инвестиционное плечо. Огромная работа по технологическому, кадровому, организационному переформатированию и практическому созданию современной банковской отрасли уже проделана.

За 25 лет постсоветской истории полностью модернизирована российская металлургия, черная и цветная. Российские металлургические заводы сегодня — одни из самых современных в мире. А я за эти годы бывал на предприятиях и в России, и за рубежом. Наши компании — серьезные игроки почти на всех мировых рынках металлов. Наши заводы и металлосервисные предприятия производят многие виды продукции, которые не делал СССР: металлопродукцию для строительства, автопрома, изделия глубокой переработки из титана, алюминия и др. Наконец, в РФ работают созданные с нуля пять заводов по производству пресловутых труб большого диаметра, которые никак не мог научиться делать СССР.

В середине 2010-х годов строительная отрасль РФ ежегодно строила и вводила около 85 млн квадратных метров жилья. Это больше, чем строил СССР. А строительство и ввод офисной, торговой, логистической недвижимости, гостиниц, целого ряда спортивных и социальных объектов вообще нельзя сравнивать. В СССР их просто не строили.

Список созданных с нуля и модернизированных с доведением до мирового технологического уровня отраслей российской промышленности можно продолжать: автопром, производство специализированной железнодорожной техники, связь, включая интернет, ряд подотраслей текстильной, швейной и обувной промышленности, сфера услуг (рестораны, спортивные центры, салоны красоты и др.), частные медицинские и образовательные предприятия.

Наконец, современная отрасль средств массовой информации: при всех претензиях по поводу содержания и разности вкусовых позиций. Но отрицать, что это совершенно другой технологический и организационный уровень, чем советское центральное телевидение и радио, вряд ли кто-то будет. Можно смело сказать об успехах (в том числе экспортных) нашего анимационного кино. Я намеренно упоминаю очень разные и по объемам, и по кажущейся значимости сферы деятельности. Это помогает составить системное представление о происшедшем.

В заключение имеет смысл напомнить еще одну отраслевую историю. Речь об IT-бизнесе.

Государство в 1991 году забыло о нас на 25 лет. За эти годы простые российские мальчики и девочки без всяких программ господдержки, без стартовых капиталов и без системы финансирования инновационного бизнеса, в условиях внутреннего рынка безжалостно открытого для сильных иностранных конкурентов, и внешнего рынка, на котором их никто не ждал, не знал и где было полно своих компаний, в условиях жуткого, катастрофического технологического отставания, безо всякого систематического бизнес-обучения совершили чудо.

Они создали мощную, конкурентоспособную на внутреннем и мировом рынке российскую IT-отрасль. Возможно, кто-то скажет, что я хвастаюсь и преувеличиваю. Приведу пару простых цифр, иллюстрирующих мою оценку.

В конце 2010-х экспорт оригинального российского программного обеспечения составил более $10 млрд в год, причем экспорт не на острова Полинезии или в Сомали. Русский софт закупали США, Япония, Германия, Франция, Великобритания и еще десятки вполне развитых стран мира, имеющих собственную IT-индустрию. Для сравнения, экспорт российских вооружений составляет $12-14 млрд в год. И на эту отрасль десятки лет (70 — при советской власти и 30 уже в РФ) работает вся страна, госбюджет и правительство. Причем российская IT-отрасль показывает постоянный устойчивый рост на десятки процентов ежегодно, несмотря на кризис.

Попробуем подвести итог.

Возможно, кто-то в 1990-е и 2000-е и занимался развалом экономики, промышленности. Кто-то, наверное, торговал остатками СССР.

Мы, российские предприниматели, и десятки миллионов трудящихся были заняты другим: мы строили новую современную экономику России.

Мы в этом преуспели. Результаты говорят сами за себя. В 1990-х и 2000-х мы провели самую успешную модернизацию страны за последние 150 лет ее истории. Почему же сегодня со всех сторон мы слышим совсем другие оценки? Почему мы — победители — слышим бесконечное нытье и жалобы потерпевших поражение, которые включают в свои ряды и нас?

Потому, что мы не понимаем, с какой позиции мы стартовали, каких результатов мы добились за последние 30 лет, благодаря каким реформам и изменениям в социально-экономических отношениях эта потрясающая модернизация стала возможна. Наконец, кто конкретно выполнил работу.

И вот это — еще один ключевой принципиальный вопрос текущего момента. Формулируется он очень просто: кто провел постсоветскую российскую модернизацию — российский частный бизнес или государство, бюджет и госкорпорации с госмонополиями? Точнее, кто играл ключевую роль, выполнил основную часть работы, добился более впечатляющих, лучших результатов?

От редакции ДК:

Для тех, кто хочет участвовать в дискуссии, предлагаем прочесть в качестве предварительного подготовленного материала книгу Андрея Бриля «Великая русская буржуазная революция глазами очевидца», опубликованную в 2019 году. Найти ее можно, к примеру, здесь.