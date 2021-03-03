В Екатеринбурге прекратил работу Русфинанс Банк. Он присоединился к другому банку

Русфинанс Банк, один из лидеров рынка автокредитования РФ, присоединился к ПАО РОСБАНК и теперь называется Росбанк Авто. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.

В Екатеринбурге работало пять отделений Русфинанс банка в разных районах города. Теперь они сменят названия.

Как рассказали в пресс-службе Росбанка, понятие «Авто» отражает суть экосистемы, которая предоставляет доступ к широкому спектру услуг и продуктов, связанных не только с приобретением автомобиля, но и с дальнейшей его эксплуатацией. В частности клиентам будут доступны: маркетплейс для дистанционного бронирования и покупки автомобилей за наличные или в кредит, возможность онлайн-оформления заявки на автокредит и страховых продуктов, выбор предложений от партнеров по техническому обслуживанию, удаленная оценка стоимости транспортного средства

Процесс присоединения Русфинанс Банка к Росбанку завершен. Благодаря реорганизации появляются дополнительные ресурсы для роста автокредитного бизнеса Росбанка, сокращения времени вывода на рынок новых продуктов и услуг, их цифровизации, — прокомментировал объединение банков член правления – директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола.

Он также подчеркнул, что новая структура продолжит совместную работу с партнерами — дилерскими центрами и брендами.

Что касается заемщиков, Росбанк выступит правоопреемником по всем правам и обязательствам Русфинанс Банка.

Формат и условия обслуживания клиентов не изменятся, — сообщили в пресс-службе.

Отметим, согласно рейтингу DK.RU, ни Росбанк, ни Русфинанс Банк не входят в десятку лидиров на региональном рынке, однако занимают прочные позиции. Елена Гердт, директор Уральского округа департамента региональной сети Русфинанс Банка, в прошлом году отмечала, что в 2020 г. финансовая организация сосредоточит свои усилия на развитии автокредитования.

В 2019 г. группой Росбанк, в которую входит Русфинанс Банк, было принято решение о выходе из сегмента POS-кредитования (кредитование в точках продаж). Это связано с тем, что в последние годы POS демонстрирует низкую доходность. Вопрос присутствия в данном сегменте был изучен с привлечением экспертов группы Societe Generale в потребительском кредитовании. Перспективы долгосрочной и устойчивой рентабельности этого направления не были подтверждены. Принимая во внимание данное решение, в 2020 г. Русфинанс Банк сосредоточит усилия на автокредитовании, которое обладает существенным потенциалом роста.

По ее словам, наибольшей популярностью у заемщиков в 2020 г. пользовались модели и бренды, доступные для покупки в кредит с учетом субсидий со стороны государства по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Еще одним актуальным трендом прошлого года, который, по прогнозам экспертов, продолжит развитие в текущем году, стала продажа подержанных авто через дилерские центры. Это привело к улучшению условий кредитования таких автомобилей.

В текущих условиях наши действия будут направлены на развитие дистанционных каналов продаж автокредитов, последовательное улучшение кредитного предложения, например, в сегменте автомобилей с пробегом, и развитие экосистемы вокруг автокредитования, — рассказывала Елена Гердт.

Ставка на кредитование покупок подержанных авто вполне оправданна. По данным аналитиков «Авито Авто», в Свердловской области по итогам 2020 г. этот сегмент вырос на 14,4% по сравнению с 2019-м. При этом средняя стоимость автомобилей с пробегом по итогам года также поднялась — на 12%, до 290 тыс. руб.

Ранее DK.RU сообщал, что Ассоциация российских автомобильных дилеров (РОАД) предупредила россиян о росте цен на новые машины. По их мнению, этому будет способствовать нестабильный курс рубля — согласно данным ЦБ, за 2020 год российская валюта подешевела по отношению к евро на 30,8%. Негативную роль для покупателей сыграет и дефицит некоторых популярных моделей, с которым столкнулись практически все производители, а также тот факт, что правительство решило поднять утилизационный сбор на автомобили на 25%.