Надо объединять ресурсы: могут ли бизнес и власть работать в коллаборации?

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей провел круглый стол на тему государственно-частного партнерства. Мероприятие прошло в рамках Дней уральского бизнеса — 2021.

Вопросы взаимодействия бизнеса и власти в рамках развития ГЧП-проектов поднимаются все чаще в повестке. Дело в том, что в условиях бюджетного дефицита поддержание и развитие общественной инфраструктуры за счет только бюджетного финансирования не представляется возможным. Этот факт в рамках круглого стола отметила исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева.

Мероприятие СОСПП было направлено на обсуждение возможных моделей государственно-частного партнерства в развитии общественной и городской инфраструктуры, сохранении культурного наследия и реализации социальных проектов.

Надо отметить, что Свердловская область входит в десятку лучших регионов по уровню развития ГЧП и занимает седьмое место в стране. На текущий момент в регионе обсуждается 69 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций порядка 40 млрд руб. Из них больше половины — частные инвестиции.

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В 2020 году заключено 11 концессий с общим объемом инвестиций более 10 млрд руб. Три из них региональные. Одна в сфере транспорта, одна — в сфере сохранения объектов культурного наследия. Еще одна — в сфере здравоохранения, — отметила начальник отдела ГЧП Министерства инвестиций и развития Свердловской области Юлия Михалицына.

Среди наиболее перспективных проектов в сфере ГЧП на территории области Юлия Михалицына назвала две отрасли — образования и здравоохранения. По ее словам, на условиях ГЧП в регионе планируется построить 42 школы. Уже есть несколько инициатив разной степени готовности от потенциальных инвесторов. Отбор образовательных проектов, которые будут реализовываться на условиях государственно-частного партнерства, будет проходить во втором полугодии 2021 г.

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Что касается здравоохранения: на уровне правительства области утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные заключения. Правительством региона было предложено два объекта — детская поликлиника в Серове и Центр охраны здоровья матери и ребенка в Екатеринбурге. По детской поликлинике в 2020 г. разработана проектная документация, ведутся переговоры с инвестором, — добавила спикер.

Следующий докладчик круглого стола — вице-президент «Корпорации Маяк» Мария Сухановская — выступила с докладом на тему восстановления объектов культурного наследия с использованием механизмов ГЧП. Перед выступлением она отметила, что за последние годы одним из главных драйверов экономики является строительная отрасль.

Сегодня строители не просто «вводят квадратные метры», а отвечают за создание комфортной и безопасной среды для жизни, — сказала она.

Напомним, одной из основных целей, обозначенных в указе президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», является улучшение качества городской среды. Строительные и девелоперские компании Екатеринбурга активно вовлекаются в создание, развитие и модернизацию объектов, обеспечивающих комфортную и безопасную жизнь в городе.

Так, «Корпорация Маяк» выступила с инициативой и ведет переговоры с Правительством Свердловской области о подготовке концессионного соглашения о разработке проекта приспособления для современного использования, финансирования и реконструкции объекта культурного наследия «Гостиница «Исеть». Реализовывать проект планируется с ведущими международными гостиничными операторами: Windham и Accor Group.

Концепция проекта предполагает глубокую реновацию «Гостиницы «Исеть», приспособление ее для современного использования в качестве трехзвездочного отеля емкостью 90-120 номеров, при этом несколько люксовых номеров планируется воссоздать в точности с их историческим обликом. Любой гость Екатеринбурга сможет провести «ночь в музее», — рассказывает Марина Сухановская.

С 2013 г. гостиница «Исеть» не эксплуатируется целевым образом, основная причина простоя, по мнению вице-президента «Корпорации Маяк», в том, что потенциальному гостиничному оператору практически невозможно добиться экономической эффективности от ее эксплуатации. «Корпорация Маяк» рассчитывает реализовать сбалансированную финансовую модель за счет возможности самостоятельно выполнять работы по реконструкции, возможности инвестировать в проект собственные средства, а также привлечь «дешевый» банковский кредит Сбербанка.

За первые десять лет реализации проекта прогнозируемый бюджетный эффект может превысить семьсот миллионов рублей, — добавила Сухановская.

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Говоря про комфортную городскую среду, нельзя не упомянуть и про развитие общественного транспорта. О том, какой должна быть транспортная инфраструктура Екатеринбурга будущего, рассказал Александр Ковшенников, руководитель проекта «Цифровой сервис» дивизиона «Городской общественный транспорт».

Одной из компаний, заинтересованных в развитии городского общественного транспорта, является холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ). Его представители разработали основные положения, которые должны лечь в основу будущей комфортной инфраструктуры.

Так, по мнению представителей СТМ, при формировании маршрутной сети приоритет необходимо отдавать электротранспорту и перераспределять пассажиров пригородного и дублирующего автомобильного транспорта.

Кроме того, необходимо обелить рынок перевозок. Внедрение современного подвижного состава и единых схем оплаты проезда перераспределит пассажиропоток с «маршрутных такси» и личного транспорта на электротранспорт и автобусы, — отметил Александр Ковшенников.

Подводя итоги встречи, участники подчеркнули, что перед частным бизнесом, региональными и муниципальными органами власти стоит одна общая задача по развитию транспортной инфраструктуры, объектов здравоохранения и образования, социальных объектов, объектов туризма и культуры.

В целях создания благоприятных условий для эффективной реализации проектов государственно-частного партнерства на территории Свердловской области в СОСПП будет создана специальная комиссия по ГЧП.