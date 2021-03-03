«Леруа Мерлен» планирует построить третий гипермаркет в Екатеринбурге

На данный момент в столице Урала работает две торговые точки ритейлера. Ранее в компании рассказывали, что в качестве приоритетных площадок для гипермаркетов рассматривают новые районы города.

Французская сеть товаров DIY «Леруа Мерлен» планирует построить новый гипермаркет в Екатеринбурге, пишет «Коммерсант-Урал». Директор по внешним коммуникациям и корпоративному имиджу «Леруа Мерлен» Лола Сатторова рассказала изданию, что ритейлеру интересен северный район Екатеринбурга — Уралмаш.

Новый гипермаркет может расположиться на бывшем участке Уралмашзавода, в районе перекрестка Машиностроителей — Космонавтов, однако представители «Леруа Мерлен» говорят, что конкретики относительно места строительства пока нет:

Уральский регион для нас интересен и мы рассматриваем развитие в нем, на данный момент конкретных договоренностей по площадке пока нет, — добавила Лола Сатторова.

Добавим, что на «Уралмаше» работает строительный гипермаркет Castorama, он расположен по адресу Шефская 107. В 2018 г. стало известно, что британская компания Kingfisher, которой принадлежала сеть гипермаркетов, приняла решение уйти из России, рассказывал DK.RU.

В конце 2020 г. стало известно, что все магазины сети выкупил ритейлер «Максидом». В итоге ему перешли 13 гипермаркетов в нескольких городах страны, в том числе в Екатеринбурге. Новый владелец отмечал, что не планирует в ближайшее время проводить ребрендинг и закрытие торговых точек, сначала необходимо выявить сильные и слабые стороны приобретенных объектов.

Добавим, что сейчас в Екатеринбурге работает два гипермаркета «Леруа Мерлен»: в переулке Базовом и на Металлургов, 74 рядом с «Новомосковским рынком». Последний был открыт в 2018 г., сообщал DK.RU.

В 2016 г. представители «Леруа Мерлен» рассказывали, что всего планируют открыть четыре гипермаркета в Екатеринбурге. При этом основной проблемой для развития является наличие свободных земельных участков под строительство. Для операторов DIY-товаров приоритетными являются новые районы, потому что их жителям необходимо делать ремонт и покупать мебель.