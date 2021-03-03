В ТРЦ «Veer Mall», который строит УГМК, откроется почти 20 ресторанов и кафе

Открытие нового торгового центра запланировано на конец апреля 2021 г. Ранее стало известно, что в Veer Mall будут огромный продуктовый гипермаркет, кинотеатр и парк развлечений.

В торговом центре «Veer Mall», который строит УГМК в северной части города Екатеринбурга на перекрестке улиц Шефская и проспекта Космонавтов, откроется почти 20 заведений общепита. Большинство из них расположится в зоне фудкорта и будет работать в формате заведений быстрого питания, однако запланировано и открытие нескольких крупных, даже двухуровневых ресторанов.

Согласно карте ТРЦ, фудкорт общей площадью 4,5 тыс. кв. м расположится на втором этаже, здесь откроется 12 кафе с зоной выдачи. Еще четыре ресторана откроются в отдельных помещениях площадью от 100 кв. м. до 400 кв. м. Кроме того, два кафе разместятся на первом этаже ТРЦ: одно около входа, второе — у гипермаркета Spar, об открытии которого ранее сообщал DK.RU.

Как пишет Е1, среди заведений, который начнут работать в «Veer Mall», Pizza Mia, кофейня «Французский Пекарь», TomYumBar.

Также в новом торговом центре будут открыты двухуровневый ресторан «Своя компания» на 160 посадочных мест, кафе-пекарня «Поль Бейкери» на 50 мест. Самым большим заведением станет проект от ресторатора Евгении Левандовской. Она откроет в «Veer Mall» ресторан «Кинг-Конг Пицца & Мистер Чанг» площадью почти 400 кв. м. С остальными арендаторами в управляющей компании торгового центра еще не определились.

На первом этаже, рядом с продуктовым гипермаркетом откроется кофейня Simple Coffee. Владелец сети Сергей Мокренко рассказал изданию, что открытие точки в новом ТРЦ станет стартом для развития сети на Эльмаше.

Ранее DK.RU рассказывал о якорных арендаторах, которые откроются в торговом центре. Среди крупнейших — гипермаркет Spar, который займет более 5 тыс. кв. м, сеть кинотеатров из Челябинска «Мягкий кинотеатр», а также семейный парк развлечений «Мегалэнд».

Также известно, что среди арендаторов торгового центра уже значатся Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, «Л'Этуаль», «Снежная Королева», «Глория Джинс», «Спортмастер», «Остин», Uniqlo.

«Veer Mall» является крупнейшим после «Гринвича» торговым центром в Екатеринбурге, общая площадь помещений составляет 167 тыс. кв. м. К слову, общая площадь «Гринвича» составляет 265 тыс. кв.м. Парковка нового ТРЦ рассчитана на 2,3 тыс. машин. Добавим, что открытие торгового центра запланировано на конец апреля 2021 г.

фото: рендеры проекта