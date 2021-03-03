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Уральский миллиардер покупает крупный металлургический завод в Челябинской области

Уральский миллиардер покупает крупный металлургический завод в Челябинской области
Иллюстрация: DK.RU

Сделка по слиянию двух металлургических предприятий, которые являются лидерами рынка по производству трубной продукции, запланирована на весну 2021 г.

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

«Трубная металлургическая компания», которая принадлежит уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, намерена приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова. Как пишет «Коммерсант-Урал», слияние предприятий уже одобрила ФАС.

Сделка должна состояться в марте-апреле 2021 г. В компаниях не комментируют предстоящую консолидацию активов.

Примечательно, что ранее претендентом на покупку челябинского металлургического завода был его главный конкурент — подмосковный Загорский трубный завод (ЗТЗ), летом 2020 г. два предприятия даже подписали соглашение о слиянии, однако планы участников рынка изменились.

Представитель ЗТЗ рассказал РБК, что слияние ЧТПЗ и ТМК приведет к созданию на рынке предприятия-монополиста по производству бесшовных труб. По словам собеседника, после сделки собственник ТМК займет 98% рынка.

По данным издания, капитализация ЧТПЗ на Московской бирже 2 марта составила 76,9 млрд руб., после сообщений о возможной сделке с ТМК акции компании взлетели на 14,9%, а капитализация — до 87,4 млрд руб. Эксперты говорят, что рынок справедливо оценивает челябинское предприятие в 75 млрд руб., однако точная сумма сделки неизвестна. Знакомые с ходом переговоров собеседники утверждают, что челябинский миллиардер планировал продать актив значительно дороже.

ТМК — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира.

ЧТПЗ — российская металлургическая группа, входит в десятку крупнейших производителей трубной продукции. В группу входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», а также предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера». Выручка группы в 2020 г. снизилась на 28% и составила 138 млрд руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в конце 2020 г. приобрела 100% акций металлургического предприятия «Парус», расположенного в городе Ярцево Смоленской области. Предприятие представляет собой современный литейно-прокатный комплекс по производству сортового проката мощностью более 300 тыс. тонн в год.

Данное приобретение — это еще один шаг в реализации долгосрочной стратегии ТМК, направленной на диверсификацию продуктового портфеля компании, — рассказывал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

Автор: Екатерина Тарханова
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