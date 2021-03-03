Уральский миллиардер покупает крупный металлургический завод в Челябинской области

Сделка по слиянию двух металлургических предприятий, которые являются лидерами рынка по производству трубной продукции, запланирована на весну 2021 г.

«Трубная металлургическая компания», которая принадлежит уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, намерена приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова. Как пишет «Коммерсант-Урал», слияние предприятий уже одобрила ФАС.

Сделка должна состояться в марте-апреле 2021 г. В компаниях не комментируют предстоящую консолидацию активов.

Примечательно, что ранее претендентом на покупку челябинского металлургического завода был его главный конкурент — подмосковный Загорский трубный завод (ЗТЗ), летом 2020 г. два предприятия даже подписали соглашение о слиянии, однако планы участников рынка изменились.

Представитель ЗТЗ рассказал РБК, что слияние ЧТПЗ и ТМК приведет к созданию на рынке предприятия-монополиста по производству бесшовных труб. По словам собеседника, после сделки собственник ТМК займет 98% рынка.

По данным издания, капитализация ЧТПЗ на Московской бирже 2 марта составила 76,9 млрд руб., после сообщений о возможной сделке с ТМК акции компании взлетели на 14,9%, а капитализация — до 87,4 млрд руб. Эксперты говорят, что рынок справедливо оценивает челябинское предприятие в 75 млрд руб., однако точная сумма сделки неизвестна. Знакомые с ходом переговоров собеседники утверждают, что челябинский миллиардер планировал продать актив значительно дороже.

ТМК — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира.

ЧТПЗ — российская металлургическая группа, входит в десятку крупнейших производителей трубной продукции. В группу входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», а также предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера». Выручка группы в 2020 г. снизилась на 28% и составила 138 млрд руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в конце 2020 г. приобрела 100% акций металлургического предприятия «Парус», расположенного в городе Ярцево Смоленской области. Предприятие представляет собой современный литейно-прокатный комплекс по производству сортового проката мощностью более 300 тыс. тонн в год.