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ПСБ организовал факторинговую сделку на поставку локомотивов для ОАО «РЖД»

ПСБ организовал факторинговую сделку на поставку локомотивов для ОАО «РЖД»
Иллюстрация: https://pixabay.com/

ПСБ и ООО «Торговый дом СТМ» (входит в ГК «Синара») заключили договор факторингового финансирования с лимитом в размере 9 млрд рублей.

Первые сделки на сумму более 7 млрд рублей реализованы в рамках внутрироссийского факторинга без права регресса на поставку 31 локомотива для ОАО «Российские железные дороги». Оставшийся лимит компания планирует использовать на протяжении 2021 года.

Группа ПСБ активно развивает сотрудничество с ключевыми компаниями транспортной отрасли, в частности, с ведущими производителями подвижного железнодорожного состава. Мы уделяем особое внимание развитию факторинговых операций с поставщиками и подрядчиками крупных российских государственных компаний, оказывая им содействие в своевременной и полной реализации производственных инвестиционных программ. Одна из наших приоритетных бизнес-задач — занять лидирующие позиции среди факторинговых компаний на российском рынке, и мы продолжим наращивать объемы сделок в этом году, — отмечает старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса ПСБ Кирилл Болтромюк.

ПСБ является одним из лидеров на рынке факторинга в регионе и открывает новые возможности для развития бизнеса своих клиентов, добавляет управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

Сделка с предприятием группы «Синара» даст новый импульс проекту по поставке локомотивов для российских железных дорог. Мы готовы к дальнейшему расширению сотрудничества с группой «Синара» и поддержке новых направлений ее деятельности, — резюмировал спикер.

Справка

 
Группа «Синара» — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности, основана в 2001 году. Приоритетными бизнес-направлениями группы являются транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Машиностроительный холдинг, куда входят компании, которые числятся в ГК ТД СТМ (ОАО «Синара — Транспортные Машины», ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод», ООО «Уральский дизель-моторый завод», ООО «Торговый дом СТМ», ОАО «Калугапутьмаш»), специализирующийся на инжиниринге, производстве, сервисном обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.
 

 

 

Автор: Гринина Ирина
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