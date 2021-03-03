Держатели социальной карты СКБ-банка могут ездить в общественном транспорте со скидкой

При оплате проезда Единой социальной картой (ЕСК) СКБ-банка скидка на поездки составит 8 руб. Условия действуют с 1 марта по 30 июня 2021 года.

Сэкономить на проезде жители города смогут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Скидка также действует в метрополитене Екатеринбурга. Достаточно приложить карту к валидатору в наземном транспорте или к специальному турникету в метрополитене, чтобы провести оплату. Сумма разовой поездки будет списана с карты с учетом скидки.

Аналогичную скидку держатели банковской ЕСК получат при оплате проезда в общественном транспорте, оборудованном устройствами для приема безналичной оплаты проезда, в Верхней Пышме, Среднеуральске, Первоуральске, Ревде, Краснотурьинске, а также в Сысертском и Шалинском городском округах.

Единая социальная карта необходима получателям социальных выплат с 1 января 2021 года, и для них доступны все преимущества карты СКБ-банка: бесплатное снятие наличных в банкоматах СКБ-банка и партнеров, скидки в розничных магазинах, кешбэк до 20% за покупки у партнеров платежной системы «Мир», льготная оплата проезда в транспорте, ежемесячный процент на остаток и многое другое, — говорит Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка.

Скидка на оплату проезда будет доступна держателям карт «Мир» других банков. В этом случае при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» скидка составит 7 рублей.

Акция запущена платежной системой «Мир» при поддержке Администрации Екатеринбурга, оператора безналичной оплаты проезда в Екатеринбурге АО «И-Сеть», местных перевозчиков, которые уже реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте, а также банка-эквайрера, обеспечивающего прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем для оплаты проезда в общественном транспорте.

С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.