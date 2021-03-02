А как здесь жить? Александр Высокинский снова отвечает на неудобные вопросы

Сегодня экс-мэр Екатеринбурга познакомил журналистов с ходом строительства Дворца водных видов спорта и деревни Универсиады-2023, в которой должны разместиться 12 тыс. человек.

С февраля Александр Высокинский занимает должность первого вице-губернатора. Он курирует крупные региональные инфраструктурные проекты, в том числе связанные с проведением Универсиады-2023.

Затраты на проведение мероприятия составляют десятки миллиардов рублей. Большая часть средств идет на строительство Дворца водных видов спорта и комплекса из 12 общежитий, где будут жить участники соревнований. После Игр их передадут УрФУ — это будет новый кампус университета.

Фото: ЕАН

Журналистам показали комнаты, в которых спортсмены будут жить по трое, а студенты по двое. Это узкие пеналы с санузлами площадью в 29 кв. м.

На первый взгляд, не очень понятно, как тут разместить хотя бы две кровати, разве что в два яруса. Но, как заверил Александр Высокинский, все рассчитано, в каждой комнате будет даже небольшая кухня для приготовления еды, пишет ЕАН.

Фото: ЕАН

Вице-губернатор пообещал, что после окончания работ один этаж на сутки отдадут СМИ для тестирования.

По плану общежития должны быть построены в этом году. Но чтобы объекты не простаивали, и их не пришлось содержать, срок сдачи хотят сдвинуть на год.

Полным ходом движется т строительство Дворца водных видов спорта. Общая площадь здания — больше 60 тысяч квадратных метров. Он будет включать четыре бассейна: три больших и один детский. Здесь разыграют 50 комплектов наград. Крупнее этого комплекса на Урале и в Сибири точно нет. Общий вес металлоконструкций дворца превышает две Эйфелевы башни.

Напомним, Универсиада, или Всемирные летние студенческие игры, пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Как сообщал DK.RU, в мае 2020 г. правительство РФ подписало распоряжение, назначившее единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023 АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» Дмитрия Пумпянского). Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ. Одним из первых привлеченных подрядчиков стала «Группа ЛСР»: в начале августа прошлого года компания подписала договор с генподрядчиком объектов Универсиады-2023 на строительство общежитий для спортсменов. Следом контракт подписал еще один региональный строительный гигант: «Атомстройкомплекс» возведет Дворец водных видов спорта.

Ранее DK.RU писал, во сколько обойдутся крупные спортивные объекты Универсиады.

Александр Высокинский занимал пост мэра Екатеринбурга с 2018 г. Он написал заявление об отставке в декабре 2020 г.