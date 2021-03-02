Рубен Варданян: «После пандемии России грозит МММ на уровне государства»

«Попытка государственного контроля над людьми — вымывание среднего класса и создание класса людей, которые получают вмененный доход. К этому добавился механизм контроля, связанный с вакциной». Мнение.

Рубен Варданян, российский миллиардер, инвестор, венчурный филантроп и предприниматель, рассказал РБК о том, кто же эффективнее контролирует человека, государство или искусственный интеллект, что стало основной проблемой нашего времени и почем в будущем будут востребованы толмачи. DK.RU выбрал главное.

— Год назад у меня был прогноз, связанный с экономическим кризисом, а он не состоялся. Я не ожидал, что система выдержит вброс такого количества денег, которые залили в очередной раз все проблемы. Выяснилось, что свободные деньги жгут руки. Огромное количество людей начали покупать ценные бумаги в большом количестве, биткоин улетел.

Последствия этого могут быть как позитивными, так и негативными. Негативные, конечно, это расцвет МММ на уровне государства.

С другой стороны, возникла огромная экономика, которая в принципе не имеет столов, стульев, нефтяных вышек, машин или оборудования. Но при этом с точки зрения воздействия на реальную экономику доля этой части нашей жизни возрастает в геометрической прогрессии. Какую стоимость имеет Google не с точки зрения стоимости акции, а стоимости, которая создается информационными технологиями и информационным пространством? Встал вопрос оценки нематериальных активов.



Технологические компании обладают мощью и властью. Если они отключили президента Америки, то могут отключить любого из нас, не объясняя вообще ничего. И в этом смысле мы имеем революцию, о чем мы пока громко не говорим и о чем общество пока не слишком сильно задумывается.

Люди боятся правды. Люди выбирают не правду, а то, что подтверждает их точку зрения. Мы имеем феномен того, что люди не смотрят больше телевизионные каналы, не читают новостные ленты, не используют другие способы получения информации, а хотят получать то, что подтверждает, что они правильно думают. В этом смысле Facebook и другие системы настраиваются на это, и твоя новостная лента формируется под твои предпочтения, что феноменально.

Нас ждет период времени, когда борьба между корпорациями, государствами и алгоритмами будет обостряться. Мы увидим это в ближайшее 10–20 лет, в явном или неявном виде.

Попытка государственного контроля над людьми — вымывание среднего класса и создание класса людей, которые получают вмененный доход. Пандемия помогла, мне кажется, в приучении людей к тому, чтобы, упрощенно говоря, сидеть дома, получать свою тысячу долларов.

Еще появляется новый механизм контроля: вакцинировался — не вакцинировался. Если ты плохо будешь себя вести, через два или три года твоя иммунная система ослабнет и не будет сопротивляться. Отключение от вакцины будет означать, что ты практически обречен на гибель, потому что очередная прививка тебе не будет сделана — потому что ты себя плохо вел, слишком часто выходил на какие-нибудь митинги, и не важно, за «черных», или за «белых», или за какую-то идею.

Вдруг выяснилось, что система «деньги любой ценой», «деньги определяют твой успех», «деньги — главный двигатель всего» захлебнулась. И мы имеем интересные тренды. Один из них — это так называемый капитализм со смыслом, то, что Клаус Шваб говорил (основатель Всемирного экономического форума в Давосе): попытка нащупать смысловое значение того, чем ты занимаешься.

С 1978 года доходы топ-менеджера в Америке выросли на 900%, а доходы среднего рабочего — на 12%. Разрыв увеличивается все больше и больше. То есть самая богатая страна в мире имеет 84 млн человек, не имеющих доступа к медицинскому обслуживанию.

Мы возвращаемся к модели, которая доминировала в основной период существования человечества: небольшая группа людей живет очень хорошо, есть небольшой средний класс и основная масса, живущая на грани поддержания какого-то образа жизни — через попкорн, картошку фри или гречку. На 25 тыс. руб. в месяц. При этом есть какой-то круг людей, для которых 25 тыс. — это чаевые после одного посещения ресторана.

Мне кажется, что из-за формирования не только институтов, но и сообществ появляется несколько новых профессий. Например, есть такое понятие — толмач. Но это не просто переводчик, а это «с русского на русский». Это человек, который может сделать так, чтобы [в одной комнате друг друга поняли] компьютерщик, юрист, врач, инженер и журналист. Важнейшая будет профессия. Мы будем очень много смотреть и тратить время на сочетание несочетаемого, креативности и всего остального.

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