Как отдать ребенка в школу в 2021 г. Новые правила приема в первые классы

Каждый год запись детей в школы превращается в ужасный квест, в котором участвуют целыми семьями. Поэтому Министерство просвещения РФ внесло изменения в алгоритм проведения приемной кампании.

Первый этап прием заявлений пройдет с 1 апреля по 30 июня. В этот период их смогут подать родители детей, проживающих на закрепленной территории, и льготников. Время подачи будет зависеть от района проживания: в 00 часов смогут стартовать жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов. С 6.00 — Орджоникидзевского и Чкаловского районов. С 7.00 — Железнодорожного и Октябрьского районов.

Власти считают, что такое деление на потоки поможет избежать перегрузок сайта госуслуг.

Приказ о зачислении родители увидят не раньше 1 июля. Отказать в зачислении ребенка в школу по прописке смогут, если заявлений будет больше, чем мест в школе. В этом случае родителям предложат варианты в других школах, расположенных неподалеку от места проживания.

Второй этап приема в школы пройдет с 1 июля по 5 сентября. В этот период заявления будут подавать родители детей, не проживающих на территории, за которой закреплена школа, и льготников. Но детей смогут принять только на свободные места.

Помимо портала госуслуг, заявление на зачисление первоклассника можно подать в школу (в часы работы приемной комиссии), в МФЦ или ЦМУ, в электронном виде через электронную почту школы и «Почтой России».

По словам руководителя департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко, в этом году в школы придут около 21,5 тыс. первоклассников. Мест открыто с запасом — 22,5 тыс.

Алексей Бирюлин, вице-мэр Екатеринбурга, курирующий строительство, сообщил, что в 2021 г. в городе построят четыре школы. К 2023 г. в микрорайоне Солнечный должен открыться «Губернаторский лицей». Предполагается, что в состав кластера, который разместится в районе улицы Лучистой, кроме школы на 1200 мест, войдут Центр художественной и эстетической гимнастики и инновационный детский сад.

Ранее DK.RU рассказывал, что к 2022 г. в Екатеринбурге построят вторую «путинскую» школу. Образовательный центр объединит под одной крышей детский сад, бассейн и школу. Здание комплекса будет разноэтажным, его общая площадь составит 25 тыс. кв. м. Расположится школа на 825 мест между Широкой речкой и Академическим районом в границах улицы Евгения Савкова, реки Патрушихи, улиц Верхнеуфалейской и Ландау. На ее строительство выделят 1,5 млрд руб.

По данным JustMedia.ru, по указу региональных властей в Свердловской области необходимо обустроить более 112 тысяч дополнительных мест в школах.