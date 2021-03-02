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260 состоятельных россиян воспользовались предложением Путина и сэкономили на налогах

260 состоятельных россиян воспользовались предложением Путина и сэкономили на налогах
Автор фото: Walkerssk. Иллюстрация: Pixabay.com

Для предпринимателей с крупными зарубежными активами предложение президента платить фиксированную сумму оказалось выгоднее, чем сдавать запутанную отчетность. Но бюджет в итоге скорее потеряет.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Более 260 человек подали уведомление о переходе на упрощенные правила уплаты налога в отношении своим контролируемых иностранных компаний, сообщила ФНС. С этого года предприниматели, у которых есть иностранные структуры, могут выбрать: по-прежнему отчитываться о прибыли КИК и платить налог по ставке 13% или 15% либо заплатить фиксированные 5 млн руб. и не сдавать отчетность.

Всего за 2020 г. владельцы КИК могут заплатить в бюджет примерно 1,3 млрд руб. такого фиксированного налога, при этом в прошлом году налоговики собрали около 4 млрд руб. налога на доходы людей с прибыли таких компаний.

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Однако в то же время ФНС потеряет возможности изучать отчетность об иностранных структурах российских предпринимателей, пишет VTimes, а ведь главная цель законодательства о КИКах — получение не налогов от них, а информации о них, сказал изданию федеральный чиновник. Введенный режим подразумевает возможность скрыть за относительно небольшую плату данные, при изучении которых можно получить большие возможности для пополнения бюджета, объясняет он. 

Режим с фиксированным налогом на КИК может быть интересен разным бизнесменам, от тех, кто не хочет сдавать отчетность, до тех, чьи зарубежные компании получают существенную прибыль, но не выплачивают ее в виде дивидендов, а реинвестируют в бизнес. 

В июне 2020 г. президент Владимир Путин говорил, что российские налоговые резиденты, у которых есть зарубежные активы, платят налог на полученный доход от деятельности КИК по достаточно запутанной схеме и предложил ее кардинально упростить, дав предпринимателям право платить фиксированную налоговую сумму без дополнительной отчётности.

Автор: Андрей Пермяков
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