В Свердловской филармонии состоится юбилейный проект «Мясковский. Диалоги»

Мероприятие пройдет с 9 по 13 марта. Филармония в очередной раз рискнула, выбрав для старта юбилейных мероприятий музыку не самого известного композитора.

Николай Мясковский, крупнейший симфонист ХХ века, современник Шостаковича и Прокофьева, оказался незаслуженно забыт в России, в то время как на Западе интерес к нему не угасает. Музыка Мясковского исполнялась в крупнейших залах мира известнейшими коллективами, за рубежом издавались монографии, посвященные творчеству композитора. В 2021 году выходит книга известного шотландского музыкального критика, автора ведущих музыкальных изданий Великобритании Грегора Тэсси «Николай Мясковский: совесть русской музыки».

В России обращения к музыке композитора можно пересчитать по пальцам. Евгением Светлановым было записано полное собрание симфоний Мясковского — проект восемь лет пролежал в архиве и был выпущен ограниченным тиражом всего в 500 экземпляров, в продажу диски так и не поступили. Пианист Михаил Лидский записал полное собрание сонат композитора.

Обращались к творчеству Мясковского и коллективы Свердловской филармонии. В 2006 году по заказу компании Warner Classics Уральский филармонический оркестр во главе с Дмитрием Лиссом записал Шестую и Десятую симфонии Мясковского. В 2007 году эти произведения коллектив исполнил на II Фестивале оркестров мира в Москве.

В 2018 году Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Александра Рудина записал Первую и Тринадцатую симфонии Мясковского — диск вышел на лейбле Naxos и попала в номинацию престижного международного конкурса классической музыки ICMA. Готовясь к своему 85-летию, Свердловская филармония решила продолжить тему монографических фестивалей, которые в 90-ые годы ХХ века прославили Екатеринбург — здесь звучала музыка Валентина Сильвестрова, Авета Тертеряна, Софьи Губайдуллиной, Гии Канчели. Эту линию продолжит в XXI веке проект «Мясковский. Диалоги».

С 9 по 13 марта в трех концертах проекта прозвучат наиболее значимые произведения композитора. Часть из них была включена в антирепертуарные списки и не исполнялась в СССР — например, на открытии впервые в Екатеринбурге прозвучит кантата «Кремль ночью», которая была запрещена за неподобающее представление образа Сталина. А в концерте-закрытии прозвучит грандиозная Шестая симфония композитора, которая причислена к документальным свидетельствам исторической катастрофы, как «Доктор Живаго» Пастернака или «Белая гвардия» Булгакова.

В рамках проекта зайдет разговор и о дружбе Мясковского и Сергея Прокофьева — композиторов не смогли разделить континенты, политические системы, жизненные перипетии. Их переписка длилась 43 года, сохранив для потомков 450 писем — их фрагменты стали основой литературно-музыкальной программы проекта.

В исполнении сочинений Николая Мясковского принимают участие все симфонические коллективы Свердловской филармонии. Также в проекте: пианист Юрий Фаворин, певица Мария Остроухова (меццо-сопрано), виолончелист Александр Рамм, дирижер Александр Рудин, рок-музыкант, актер и радиоведущий Николай Ротов. Особая роль в проекте отведена Струнному квартету Свердловской филармонии – на открытии коллективу будет присвоено имя композитора.