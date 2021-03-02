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Освободитель на Западе, объект ненависти в России. Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет

Освободитель на Западе, объект ненависти в России. Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет
Иллюстрация: pixabay.com

«Трудно его судить за спонтанность и противоречивость, особенно в период сохранения КПСС и старой элиты». Первый и единственный президент СССР празднует юбилей. Что о нем думают в современной России?

#ПОЛИТИКА#МНЕНИЯ

2 марта 2021 года Михаил Горбачев, первый и единственный президент СССР, отмечает 90-летний юбилей. Отношение к этому политику и в России, и за рубежом разнится от обожания до ненависти. Он стал тем, с кого в СССР, а вскоре и в России начались глобальные перемены. DK.RU собрал мнения о том времени, роли Михаила Горбачева в истории страны, и о том, как оценивать нам события 30-летней давности.

Президент «Кинотавра», режиссер, член Американской и Европейской киноакадемий Александр Роднянский так пишет о сегодняшнем юбилее:

— «Мой папа не любит Горбачева. За что? За то же, за что и большинство нелюбящих его. Он изменил их жизнь. И заставил менять себя. А это — противно. Особенно если по причине обстоятельств непреодолимой силы. Так пишут в контрактах». Так начинается статья Дмитрия Петрова, опубликованная вчера в «Новой газете». Дело в том, что сегодня исполняется 90 лет человеку, категорически изменившему жизнь сотен миллионов людей. Михаилу Сергеевичу Горбачееву. Многие ему благодарны. Многие проклинают. Последних больше. Такова безжалостная логика истории.

Сегодня я напишу о спектакле. О лучшем спектакле, на мой взгляд, за много лет в Москве.

«Горбачев» Алвиса Херманиса в Театре наций. Спектакль пересказывает биографии Михаила и Раисы Горбачевых, основываясь на их мемуарах, письмах и публичных выступлениях. На сцене только два артиста: руководитель Театра наций Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, его давняя партнерша по сцене.

Играть и ставить историю Горбачевых сегодня — это поступок. Херманис переводит публицистическое высказывание в человечное размышление о жизни. Трогательную историю любви. Он начинает с того, как артисты готовят роли. Они с азартом рассказывают и показывают друг другу, как их персонажи говорят, как жестикулируют, как смеются. И изменяются на наших глазах, превращаясь в Горбачевых.

Пьеса состоит из рассказов о корнях, детстве, юности, семейной жизни, политической карьере Михаила Горбачева и главное — любви к Раисе Горбачевой, ее тяжелой болезни и смерти.

Сразу скажу — в спектакле нет шести лет Власти. Нет истории Перестройки, надежд и разочарований, сомнений и шатаний, нет распада великой империи. Есть живые, очень несовершенные люди, на чьи плечи выпала страшная и неподъеемная Миссия. Изменить жизнь сотен миллионов. Освободив их. Я очень благодарен им за это.

А вы имеете право не соглашаться со мной.

Алексей Кудрин, политик и экономист, так высказался в своем Twitter:

— Сегодня 90 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он развернул страну к большей открытости и запустил назревшие преобразования. Трудно его судить за их спонтанность и противоречивость, особенно в период сохранения КПСС и старой элиты. Поздравляю его с юбилеем и желаю здоровья!

Издание Euronews в материале о юбилее Михаила Горбачева подчеркивает, что на Западе, особенно в европейских государствах бывшего соцлагеря, первый и последний президент Советского Союза остается освободителем и символом новой жизни.

Так, писатель Янош Зольцер: «Тот факт, что мы сейчас говорим свободно, — его главная заслуга. 30 лет назад он практически дал свободу Советскому Союзу и народам Восточной Европы. То, как он сделал это, определяет нашу жизнь по сегодняшний день».

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Автор: Александра Клименко
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