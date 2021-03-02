Топ-менеджеру «Мотива» Алексею Артемасову грозит уголовное наказание

Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Вчера Следственный комитет и ФСБ провели обыски в офисе «Мотива» в Екатеринбурге, а также нанесли визиты сотрудникам компании.

Накануне силовики провели следственные действия в отношении ООО «Екатеринбург-2000» (оператор мобильной связи «Мотив»). Они обыскали офис компании на Мамина Сибиряка, 85 и квартиры сотрудников в рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела по ч.2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

Компанию подозревают в проведении фиктивных сделок на сумму более 2,6 млрд руб. с контрагентами, имеющими признаки «фирм-однодневок», в период с 2015-2017 гг.

Против генерального директора «Мотива» Алексея Артемасова возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, пишет E1.RU.

Источник ЕАН (его имя агентство не раскрывает), предполагает, что на самом деле следственные органы интересует учредитель «Мотива» Виталий Кочетков.

DK.RU отправил запрос в пресс-службу компании «Мотив». В настоящее время ждем комментарий от компании.

«Мотив» — пятый оператор сотовой связи в России после МТС, Мегафон, Билайн и Tele2. Работает в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Численность абонентов — более 2 млн человек, сотрудников — 2000.

Ранее DK.RU опубликовал большое интервью с коммерческим директором телекоммуникационной группы «Мотив» Андреем Золотаревым. В нем топ-менеджер рассказал об узких местах в бизнесе, обнаруженных в пандемию, и планах на будущее

Напомним, что прошлым летом головной офис компании в Екатеринбурге уже обыскивали.

Тогда в компании отрицали версию о претензиях налоговой на сумму 1,2 млрд руб.: «К бизнесу ТГ «Мотив» данная проверка отношения не имеет, открытых споров с налоговой инспекцией у компании нет». Сообщалось также, что обыски могут быть связаны с интересом собственника «Мотива» Виталия Кочеткова к изумрудно-бериллиевому месторождению в свердловском поселке Малышева, которое подконтрольно «Ростеху».