Копченые креветки вместо оливье: в Банковском переулке открылось новое бистро

Фишка заведения, заработавшего на месте ресторана «Мой друг Оливье», — бассейн с моллюсками, которых можно выбирать самостоятельно. Кроме того, в бистро пускают с питомцами.

Бистро «Морская/10» открыли Андрей и Елена Максимовы, ранее запустившие в Екатеринбурге рестораны «Креветки и бургеры», Pumpula и «Мой друг Оливье». Последний они закрыли в пандемию. Теперь на его месте работает новое заведение, куда можно приходить, не наряжаясь, и приводить с собой домашних питомцев.

Как следует из названия, ставку сделали на морепродукты — осьминогов, мидий, устриц. Впрочем, салаты в меню тоже есть. К примеру, с крабом и страчателлой.

По словам Андрея Максимова, на выбор концепции повлиял инвестор — местная алкогольная компания:

У нас получилась удачная коллаборация — в части поставки вина. Изначально мы обсуждали открытие устричного бара, но, когда мы просчитали проект, поняли, что не потянем. Мне хотелось бы верить, что гости нас полюбят за копченые креветки. Я очень люблю такие, как подают в ресторане «Бостон» в Москве (цитата по e1.ru).

Креветки в заведении стоят 690-1590 руб., кастрюля мидий — 690 руб.

Под новую концепцию собственники создали новый интерьер. Размер инвестиций в бистро «Морская/10» Андрей Максимов не раскрывает, но рассчитывает, что вложения окупятся за два-три года.

Ранее DK.RU рассказывал, что жюри независимой ресторанной премии Wheretoeat включило два заведения Екатеринбурга в число лучших в России. Это MOMO pan asian kitchen Олега Флеганова (36 место) и ресторан «Гастроли», который открыли Валентин Кузякин и Сергей Ременник (49 место рейтинга). В сотню лучших заведений также вошли винный бар «Sekta» Кирилла Шлаена, ресторан «KITCHEN» Николы Павловича, ресторан Cibo братьев Вадима и Ярослава Борисихиных и бистро «Горожане».

Напомним, что 2020 г. оказался сложным для рестораторов. Из-за пандемии коронавируса многие заведения вынуждены были работать только на доставку, выручка предприятий питания серьезно упала. Участники рынка прогнозировали, что в 2021 г. может прокатиться волна схлопывания бизнеса. Однако 2021 г. начался с анонсов открытий новых заведений. Владелец ресторана «Хали-Гали и хинкали» Олег Ананьев готовится запустить в Екатеринбурге новый проект русской кухни под названием «Морошка». Ресторатор Евгений Кексин на месте бара «Первый танцевальный» в центре Екатеринбурга откроет кальянную.

А региональная сеть заведений общепита «Сушкоф и Дель Песто» Ивана Зайченко до конца 2021 г. планирует открыть первый ресторан по франшизе в Московской области и выйти на рынок Москвы до 2023 г.

Иван Зайченко рассказывал DK.RU, что 2020 г. стал для рестораторов неким челенджем, где ты «можешь стонать, а можешь подумать, что сделать интересного»: