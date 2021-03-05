«Мы тратим десятки миллионов на ежегодную переподготовку сотрудников»

Компании из розничной торговли — одни из самых активных работодателей области. На них приходится 17% от всех вакансий за минувший год. В общей сложности они открыли 34,5 тысячи вакансий в регионе.

Чаще всего компании из отрасли розничной торговли открывают вакансии в профессиональных сферах «Продажи» (66% от всех предложений от компаний данной отрасли в Свердловской области, 62% — в России), «Транспорт, логистика» (12% и по Среднему Уралу, и по России), и «Рабочий персонал» (8% и 9%). Если же говорить о конкретных специальностях, то наиболее востребованы продавцы, работники складов, комплектовщики, разнорабочие.

По данным HeadHunter, в сфере розничной торговли соискатели видят широкие возможности для карьерного роста, ценят оплату сверхурочного рабочего времени и оснащенное всем необходимым рабочее место.

DK.RU продолжает знакомить читателей с корпоративной культурой и вакансиями крупных торговых сетей, представленных в Екатеринбурге и области. Сегодня на очереди — ТС «Монетка».

«В нашей команде более 20 000 сотрудников и каждый из них внес свой вклад в развитие компании. Мы продолжаем открывать магазины и всегда ищем квалифицированные кадры на значимые позиции: операционный блок, работа в магазинах, управление продажами; коммерческий блок — закуп товара у лучших поставщиков; IT специалисты разных профилей, для разработки и внедрения проектов, поддержанию сервиса», — рассказывает Ирина Смирнова, директор по персоналу ТС «Монетка».

Вакансии компании можно посмотреть в специальном разделе на сайте «Монетки». В магазинах в Екатеринбурге, к примеру, требуется люди и на рабочие специальности, и на управленческие.

Надо отметить, что большое внимание в «Монетке» уделяется развитию персонала. При компании действует лицензированный Корпоративный университет, где проходит обучение и переобучение сотрудников и подготовка кадрового резерва.

Наш результат — 60% административного персонала выросли по карьерной лестнице. Государственные ВУЗы готовят юристов, финансистов, менеджеров с программами обучения несколько лет. Мы тратим ежегодно десятки миллионов на переподготовку сотрудников. За один-два месяца обучаем основам работы в торговле с нуля, у сотрудника без опыта работы есть возможность получить новую профессию, — продолжает Ирина Смирнова.

Для поддержания корпоративной культуры в «Монетке» регулярно проводятся региональные конференции, где происходит обмен опытом и награждение лучших сотрудников. Кстати, работники, отмеченные грамотами и памятными призами, имеют возможность отправиться в путешествие в Сочи. За счет компании, конечно.

В 2020г. мы запустили новый проект «Битва хоров», участие приняли все регионы, сотрудники офиса и распределительный центр. Проект прошел успешно, 13 команд приняли участие, — рассказывает об еще одной «фишке» «Монетки» Ирина Смирнова.

Центральный офис торговой сети находится в Екатеринбурге, девять филиалов — в крупных российских городах, офисные помещения также есть при распределительных центрах. Руководство «Монетки» уверено: наличие офисов улучшает коммуникации между отделами.