США готовятся ввести против России санкции за отравление Навального. Кому приготовиться?

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести антироссийские ограничения против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению оппозиционера.

Администрация нового президента США Джо Байдена готовится на этой неделе ввести санкции против России из-за отравления и лишения свободы оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников Белого Дома. Введение санкций будет скоординировано с Евросоюзом, меры и точные сроки будут конкретизированы в ближайшие дни. Санкции будут наложены как на организации, так и на конкретных людей.

Санкции станут первыми мерами администрации Байдена, наложенными на Россию, и зададут тон ее дальнейшей политике по отношению к Москве. При Байдене Белый дом стремится послать «сильный сигнал» о необходимости соблюдения прав человека и будет действовать вместе со своими союзниками. Кроме того, в ближайшие недели планируется обозначить и другие проблемы, связанные с Россией, говорят источники телеканала.

США пока не вводили никаких ограничений против России из-за отравления Навального. Ожидается, что Вашингтон примет такие же санкции, как Евросоюз, чтобы стороны были в равных условиях. Другая обсуждаемая мера — введение санкций за «атаки на демократию США».

провели первый телефонный разговор в качестве лидеров двух стран 26 января, они обсудили, по версии США, поддержку Штатами украинского суверенитета, сообщения о вмешательстве России в американские выборы в 2020 г. и отравление Навального. Как сообщалось, Байден тогда дал понять, что США будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, наносящие ущерб им или их союзникам. Вместе с тем президенты договорились «поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем». Президент России Владимир Путин и Джо Байденпервый телефонный разговор в качестве лидеров двух стран 26 января, они обсудили, по версии США, поддержку Штатами украинского суверенитета, сообщения о вмешательстве России в американские выборы в 2020 г. и отравление Навального. Как сообщалось, Байден тогда дал понять, что США будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, наносящие ущерб им или их союзникам. Вместе с тем президенты договорились «поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем».

По версии Кремля, стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», односторонний выход США из Договора по открытому небу и внутриукраинское урегулирование.