США готовятся ввести против России санкции за отравление Навального. Кому приготовиться?
Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести антироссийские ограничения против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению оппозиционера.
Администрация нового президента США Джо Байдена готовится на этой неделе ввести санкции против России из-за отравления и лишения свободы оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников Белого Дома. Введение санкций будет скоординировано с Евросоюзом, меры и точные сроки будут конкретизированы в ближайшие дни. Санкции будут наложены как на организации, так и на конкретных людей.
Санкции станут первыми мерами администрации Байдена, наложенными на Россию, и зададут тон ее дальнейшей политике по отношению к Москве. При Байдене Белый дом стремится послать «сильный сигнал» о необходимости соблюдения прав человека и будет действовать вместе со своими союзниками. Кроме того, в ближайшие недели планируется обозначить и другие проблемы, связанные с Россией, говорят источники телеканала.
США пока не вводили никаких ограничений против России из-за отравления Навального. Ожидается, что Вашингтон примет такие же санкции, как Евросоюз, чтобы стороны были в равных условиях. Другая обсуждаемая мера — введение санкций за «атаки на демократию США».