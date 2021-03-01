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Россияне не хотят вакцинироваться, реальный срок экс-президенту Франции. Главное 1 марта

Николя Саркози
Николя Саркози. Иллюстрация: World Economic Forum

Почти две трети россиян считают коронавирус искусственно созданным биологическим оружием. Бывшему президенту вынесли срок по делу о коррупции и торговле влиянием. Что случилось за день.

#НОВОСТИ

Больше половины россиян (56%) не боятся заразиться коронавирусом — это максимум с февраля 2020 г., говорится в опросе «Левада центра» (признан в России иностранным агентом). Но вместе с тем целых 64% граждан считают, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия, и лишь 23% респондентов склонны считать, что вирус возник естественным путём.

Одновременно снижается число тех, кто готов сделать прививку от Covid-19 вакциной Спутник V. Если в декабре 2020 г. на это были готовы пойти 38% опрошенных, а 58% – не готовы, то в феврале 2021 г. 30% – готовы, не готовы – 62%. Уже сделали вакцину только 4% опрошенных. 

Россияне не готовы прививаться прежде всего из-за опасения побочных эффектов (37%), потому что считают необходимым дождаться конца испытаний (23%) и в целом не видят в этом смысла (16%).

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к реальному сроку

Парижский суд признал Николя Саркози, президента Франции в 2007-2012 гг., виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщает BFM TV. Саркози получил два года лишения свободы условно и один год реального срока. 

По версии следствия, Саркози через своего адвоката Тьерри Эрзога обещал судье Конституционного суда Жильберу Азиберу получить должность в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal, пишет ТАСС. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало. Саркози категорически отрицал вину. 

По данным France 24, в тюрьму Саркози не отправится. Во Франции, если суд приговаривает к сроку менее двух лет, у осужденного есть возможность попросить отбывать наказание дома. 

Автор: Андрей Пермяков
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