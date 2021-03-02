«Бомбануло! Можно было сделать крутой просветительский проект, а вышел дешевый балаган»

«Я ждал, что сыну подогреют интерес к робототехнике, а увидел выставку китайского барахла на батарейках». Предприниматель побывал на шоу «Я люблю роботов» и рассказал, почему так делать не надо.

В выходные Стас Березин, основатель «Фабрики трогательных стендов», побывал с семьей на выставке «Я люблю роботов». Ему не понравилось. Чтобы мотивировать устроителей выставки на позитивные изменения, а будущих посетителей предостеречь от ненужных разочарований, он описал свой опыт и дал советы владельцам подобных выставочных пространств.

— Я разродился этим гигантским текстом, потому что бомбануло. Эта выставка — пример отвратительного сервиса и фактически обмана. Кто ценит время и своих детей, советую прочитать.

Дети вытащили нас со Светой (супругой, прим.ред.) на шоу роботов. Дети по флаеру проходят бесплатно, но только со взрослыми. А взрослый билет стоит уже 790 руб.

Шестилетний сын Женька очень увлечен роботами, как и большая часть пацанов в его возрасте. Он ходит на конструирование механизмов из Лего, собирает роботов дома из подручных материалов, рисует, смотрит фильмы и читает книжку про шестереночные передачи.

Понятно, что на «Я люблю роботов» он бежал в нетерпеливом возбуждении.

Стас, Светлана, Соня и Женя Березины

Временная экспозиция находится на третьем этаже Пассажа. Входную группу организовали, перегородив часть коридора. На входе висит объявление, что безнал не работает. Заплатить можно только переводом на карту или наличными. Кассовый чек, по понятным причинам, вам не дадут. Это меня немного насторожило, но я постарался не придавать значение.

Что внутри.

Вся экспозиция — три больших зала:

Первый. Выставка экспонатов кузнечно-сварочного мастерства. Три десятка металлических скульптур, посвященных самым известным фантастическим вселенным: «Чужие», «Хищник», «Терминатор», «Звездные войны», «Трансформеры», «Мстители». Всё большое, прочное. Можно трогать (Гремлину отломали руку, она рядом лежала), на всех мотоциклах можно сидеть. Художественная ценность сомнительная, но это субъективное мнение. Эта часть экспозиции всегда пустовала. В ней я редко видел посетителей. Оно и понятно — больше одного раза тут делать нечего.

Второй зал. Темное помещение с громкой музыкой и проекцией каких-то танцевальных клипов на стене. Как потом оказалось — это игра. Надо было встать в область сканирования и повторять движения. За это давались баллы. Но как об этом должен был узнать посетитель, — непонятно.

Забегая вперед, скажу, что отсутствие навигации и справочной информации — основная проблема данной экспозиции.

В этом же зале был один работающий аттракцион — «лазерный лабиринт». Ну, лабиринтом его сложно назвать. Это просто будка с коридором, где по типу шпионских боевиков натянуты зеленые лазерные нити. Эту полосу препятствий надо пройти. У будки всегда был сотрудник, осуществлявший управление, и очередь из желающих.

Здесь же рядом какой-то мини-лазертаг. На четырех квадратах пара стенок в камуфлированной сетке. Я видел семью с автоматами в руках, которые растерянно стояли, нажимали спусковые крючки, и ничего не происходило. Персонала, который мог что-то рассказать, я не увидел.

Третий зал. Это место проведения различных шоу по расписанию каждые полчаса (роботы-акробаты, Тесла, бои роботов), а также экспозиция работающих моделей роботов больших и маленьких. Здесь же «транспорт будущего» — какие-то футуристические тележки, в которых катали желающих по одному. Еще была пара платных аттракционов из серии виртуальной реальности. Оплата тоже только наличными или переводом на карту.

Это чтобы вы представляли масштаб. По сути, вся экспозиция — это какая-то неорганизованная мешанина, где есть ощущение, что должно быть интересно, но по сути это просто толпа людей, предоставленная сама себе в окружении непонятных экспонатов и игрушек.

Это как если бы группе малышей вывалили коробку барахла в надежде, что они сами придумают, как им распорядиться. Никакой навигации, инфографики, инструкций — вот тебе робот-динозавр и пульт. Дальше сам.

Но, раз уж я взялся писать этот отзыв — по порядку.

Через пять минут нахождения внутри выставки я понял, что понятно и увлекательно только на платных аттракционах. В остальном я не смог самостоятельно разобраться. Промоботы не реагировали на мои команды, маленькие модели на отдельных столах вроде отзывались на пульт, но полноценным управлением это назвать было сложно. А некоторые, как позже выяснилось, управлялись голосом.

По залу катались футуристические повозки, где сидел усталый мальчик-сотрудник, катавший детей по одному. Где начинался маршрут, как попасть в тележку, кроме как перегородить дорогу, вышвырнуть чужого ребенка и посадить своего — я не нашел.

Была надежда на шоу. Мы как раз попали на Роботов-акробатов. С двадцатиминутной задержкой шоу началось. Из пятнадцатиминутного представления половину времени маленькие роботы асинхронно двигали негнущимися конечностями, во второй части танцевал человек в костюме Бамблби. Ну… такое. Соня сказала, что отстой.

К тому времени я уже разговаривал с одним из сотрудников. Дарью позвали мне помочь после того, как я на кассе сказал, что половина роботов не работает, и вообще непонятно, что делать, где шоу, где хоть какая-то информация о том, что происходит.

Даша устроила мне персональную экскурсию. Она объяснила про клипы на стене, что это интерактивное развлечение и надо повторять движения, стоя в определенной точке. На мой вопрос, где человек, который может научить, Даша сказала, что персонал распределен по экспозиции. Она стала тыкать пальцем в молодых людей разной степени замученности. Все они были одеты в повседневную одежду темных оттенков. От простых посетителей их отличали только бейдж на груди и вселенская усталость в глазах.

— А почему нельзя было одеть их поярче или хотя бы нацепить на них пару моргающих светодиодов? — спросил я.

Даша только пожала плечами. Персональная экскурсия для недовольного меня продолжилась.

— А это что за роботы? — я остановился у двух андроидов с сенсорными экранами на груди.

— Это промоботы. Им можно давать голосовые команды. Но сейчас работает только один.

С этими словами Даша подошла вплотную к роботу-девушке с оторванной кистью и крикнула ей в лицо:

— Кики, привет!!!

Роботесса не отреагировала. Даша начала что-то нажимать на экране, но он тоже не отвечал на команды. Я ждал, что сейчас роботессе прилетит ногой.

— Я позову инженера. Такое бывает.

Через минуту она привела парня лет 25-ти. Он пришел без инструментов и носков, но с отличной модной прической. Парень начал лениво тыкать пальцем в экран.

— Даша, тут я всё понял, показывайте дальше.

Мы пошли мимо столов, на которых стояли какие-то приборы и механизмы.

— Это 3d-принтер. Мы на нем печатаем расходники для нашей экспозиции.

Рядом с коробкой принтера был приклеен листок, на котором от руки было написано «пожалуйста, не пытайтесь работать самостоятельно». Даша начала показывать мне напечатанные детальки, но я уже тащил её дальше.

— Это робот-самурай, — Даша остановилась рядом с внушительным экспонатом, похожим на скафандры из Warhammer или Starcraft. Как раз в этот момент какой-то малыш пытался разместиться на месте пилота. — Но он слишком резвый, нам пришлось его отключить.

В углу зала стояли повозки «транспорта будущего».

— А как в них покататься, Даша? — спросил я. К нам как раз подлетел Женька с желанием прокатиться.

— На них катает один из наших мальчиков, — сказала Даша и начала озираться, — он же только что тут был. Я сейчас.

Даша снова убежала, привела мальчика. Женю увезли. В это время к нам подошла Соня.

— Папа, я снова хочу прокатиться на кресле в шаре, — так она назвала про себя кресло-гироскоп, которое приводилось в движение оператором, вручную вращающим колесо.

— Я не против. Иди, катайся, — этот аттракцион входил в стоимость билета.

— Но там никого нет, пап.

Я перевел взгляд на Дашу.

— Как нет? — девушка совсем потерялась, — должен быть.

Мы подошли к креслу.

— Сейчас найду, — Даша снова унеслась на поиски сотрудника.

Через минуту мальчик с лицом человека, которого оторвали от очень важных дел, пришел развлекать мою дочь.

— Даша, мы не закончили, — я потянул несчастного гида обратно к роботам. Перед одним из столов я остановился. — Как управлять этим драконом?

На столе замер Годзилла величиной с кошку, а рядом лежал похожий на телевизионный пульт управления.

— Сейчас покажу. — Даша нажала кнопку «вкл» под хвостом робота и взяла пульт. — Вот это вперед, вот это назад, вот он рычит.

Даша нажимала кнопки, робот что-то делал, но на синхронный ответ это не походило.

— Я всё понял, Дарья, дальше.

Мы двинулись вдоль столов с экспонатами.

— Это тоже транспорт будущего. Российская разработка от ребят из пермского университета. Но мы ее пока выключили. Она работает на двух шуруповертах…

— Это майнинг ферма. Детям не очень интересно.

— Это световой лабиринт. Надо нажимать кнопки, чей огонек быстрее пролетит.

Перед лабиринтом действительно стояли двое мужчин и исступленно жали каждый по своей кнопке. По лабиринту гоняли красный и зеленый огоньки.

— Этот робот управляется с пульта, но тут пульт не от него, а нужный робот пока стоит на подзарядке.

— А этот робот управляется голосом. Ему можно дать команду, — с этими словами Даша прижала рот к голове робота и рявкнула «иди вперед!!!». Глаза робота загорелись зеленым, он голосом повторил команду и сделал пару ленивых шагов.

— Тут шумно, — извиняющимся тоном сказала мой гид, — надо громко произносить команды «иди», «спой», «расскажи стих».

Я даже не стал уточнять, как посетители должны были об этом узнать. Мы подошли к выходу из третьего зала.

— Даша, — голосом строгого, но справедливого наставника сказал я, — давайте будем честными, ваш аттракцион далек от заявленного в рекламе. Половина ваших экспонатов не работает, а второй половиной непонятно как пользоваться. Я шел показать своему сыну роботов, ждал, что ему расскажут что-то новое и интересное, подогреют его интерес к робототехнике. А на деле я вижу сомнительную выставку китайского барахла на батарейках.

— Я понимаю, — ответила Даша, уставившись в пол.

— Я заплатил два взрослых билета, Даша. Считаю, что минимум за один вы должны вернуть мне деньги. Моя жена где-то ходит с детьми. Надеюсь, что она, в отличие от меня, развлекается и получает удовольствие.

— Стас, я не могу этот вопрос решить. Для этого нужен администратор.

Через пару минут подошла администратор Виктория. Я снова объяснил ей, почему не готов заплатить за билет. Дальше мы обменялись аргументами и контраргументами:

— Но вы же за 790 рублей получили доступ ко всей экспозиции.

— Ваша экспозиция не соответствует заявленной. Роботы не работают, никакой навигации и инструкций, персонала не найти. По большому счету я пользовался только платными аттракционами.

— Персонал есть. В каждом зале есть люди.

— Ваш персонал — это подростки, которые совсем не замотивированы на помощь. Такое ощущение, что они отбывают наказание в виде общественных работ.

— Но ваши дети пришли сюда бесплатно! Так-то один только детский билет стоит 500 рублей.

— Виктория, давайте не будем обманывать. Все дети сюда приходят бесплатно. Это такой рекламный ход: затащить через бесплатных детей платных взрослых. Все приходят сюда с вашими флаерами. К тому же, Виктория, вы ведете незаконную предпринимательскую деятельность. Вы принимаете у людей наличные, не выдавая чек или иной документ.

— Но у нас сломался кассовый аппарат. Мы об этом сообщаем на входе и на сайте.

— Тогда вы должны закрыться до восстановления кассового обслуживания. В противном случае вы нарушаете закон о торговле.

— Я не уполномочена возвращать деньги за билеты, — Виктория предъявила последний аргумент.

— А кто уполномочен?

— Я позвоню организаторам и спрошу.

Через пару минут Виктория вернулась с деньгами в руках, и я вместе с Соней покинул экспозицию «Я люблю роботов».

Света с Женькой догнали нас через несколько минут, после того как отстояли очередь в будку с лазерами.

Напоследок мы купили магнитик с изображением моих детей в компании R2D2.

А теперь рациональное. Я все-таки надеюсь, что мой отзыв доберется до собственников этой экспозиции, и они смогут сделать правильные выводы.

Навигация

Ее нет. Ты просто попадаешь в пространство с кучей детей и взрослых. Никаких надписей, указателей, табличек с описанием. Ты пытаешься понять, что происходит, исключительно по действиям людей, которые пришли раньше тебя. Но судя по тому, как дети долбили по кнопкам приставок и тыкали в пульты управления — они тоже слабо представляли, что от них требуется и что можно получить. Большинство взрослых были растеряны или равнодушны. На вопросы «папа, а это что» бедные отцы не знали, что ответить.

Простой пример — необычная приставка для парной игры в segaвские файтинги или аркады. Из управления — джойстик и шесть кнопок. Кнопки не подписаны. На экране написано «push start», но какая кнопка за это отвечает — непонятно. Я немного разобрался, но судя по тому, как дети лупили по кнопкам, а Рю и Кен Мастерс корчились на экране в эпилептических припадках — суть игры сводилась физическому уничтожению приставки.

Экспозиция роботов на столах. Ни один из них не был подписан. Чего стоило потратить день и нарисовать таблички формата А3? Пара абзацев с описанием, иконки с изображением кнопок и схема управления для тех, с кем можно было играть, основные команды голосом — всё это позволило бы взрослым взять на себя функции гидов, а экспонатам прожить гораздо дольше. Ведь дети, не знающие, что делать с роботами, просто терзали их.

Можно было отрядить одного-двух сотрудников для проведения периодических экскурсий. Ведь та же Даша мне очень подробно рассказала обо всём. Можно было повесить объявление, что каждые полчаса в определенной точке начинается обзор всей экспозиции.

Персонал

С детьми надо уметь работать. Весь персонал, который я видел, — очень молодые ребята (школьники или младшие курсы), которые действовали по принципу «лишь бы меня никто не трогал». Их мотивацией было, чтобы всё работало самостоятельно.

В подобных местах должны работать специалисты, аниматоры, гиды. И, конечно, они должны быть заметными — фирменная яркая одежда, чтобы в полутемных залах их можно было легко найти. Они должны излучать дружелюбие и радость, а не раздражение и усталость.

Временные интервалы

На редких работающих аттракционах, где был персонал, создавались очереди. В таких местах время играющего должно быть строго лимитировано. На моих глазах подросток 15 минут сидел в кресле VR, управляя гоночным болидом. Возникла очередь.

— Он должен проехать трек до конца, — ответила мне девушка-оператор.

— А если он будет ехать два часа? — спросил я. Девушка пожала плечами.

На каждой площадке должен быть ответственный человек: способный ответить на вопросы, показать управление, рассказать истории, убрать неисправные экспонаты и пр. Посетители не должны искать персонал. Он должен быть всегда на месте.

Вода

Много детей, они бегают, помещения душные. Надо поставить вендинговый автомат с бутилированной водой. При мне людей отправляли в продуктовый гипермаркет на 4 этажа ниже. Это нормально?

Работающие роботы

Они все должны работать. Хоть в первый день экспозиции, хоть в последний. А значит, должен быть штат техников и инженеров, которые могут оперативно устранить неисправность.

Зачем я всё это написал. Да, мне вернули деньги за один билет. Но мне жалко других обманутых посетителей. А сейчас это именно обман. Из выставки можно сделать крутой просветительский проект. Рассказать юным изобретателям основы робототехники, показать мировые достижения в этой области. И это не что-то новое. Всё это заявлено на сайте и флаерах.

Я надеюсь, что организаторы обратят внимание на недоработки и допилят аттракцион до достойного уровня. А если нет — то пусть негативные отзывы приведут к снижению потока посетителей, организаторы обанкротятся, и выставку купит более компетентный бизнесмен, который сможет сделать достойное развлечение.

Пока что это дешевый балаган, где никто ни за что не отвечает. Я предостерегаю всех от посещения. Оно того не стоит. Вы можете не просто разочароваться, но отбить у детей интерес к теме.

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