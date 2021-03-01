«Впервые со времен РСФСР». В Свердловской области определили границы деревень и сел

Из-за того, что административные границы населенных пунктов не совпадали с границами муниципалитетов, жители не могли решить простые вопросы и эффективно управлять территорией.

Свердловские власти избавили населенные пункты региона от путаницы и синхронизировали их границы с границами муниципалитетов. Эти работы провел региональный минстрой. Впервые со времен РСФСР составлен новый справочник по административно-территориальному делению Свердловской области.

Путаница возникла в результате проведения муниципальной реформы в 2003-2006 гг. Как сообщает официальный портал Свердловской области, сотням тысяч жителей деревень и сел приходилось решать вопросы в различных муниципалитетах. К примеру, поселки Дидино и Ильмовка административно подчинялись «Нижнесергинскому району», хотя расположены на территории городского округа Первоуральск. Жители поселков должны были обращаться за решением вопросов местного значения (газификация, ремонт дорог и другие) в администрацию Первоуральска, а за решением вопросов, находящихся в компетенции федеральных органов (суд, служба судебных приставов, пенсионный фонд и прочие) – в Нижние Серги. Аналогичные проблемы были у жителей Пригородного района и Горноуральского городского округа, Серовского района и Сосьвинского городского округа, Каменского района и Каменского городского округа.

В новом справочнике уточнены и описаны границы всех административно-территориальных единиц Свердловской области, в том числе и вновь образованный район Екатеринбурга Академический.

Все проведенные уточнения и нововведения не потребуют одномоментных дополнительных затрат на смену табличек и разного рода документов, — пояснил глава регионального минстроя Михаил Волков.

Новый справочник опубликован на официальном сайте министерства.

Добавим, что в 2020 г. в свердловских городах резко выросли платежи за аренду земельных участков у муниципалитетов. Как писал DK.RU, это стало сюрпризом для предпринимателей. Теперь их ждут суды и возможное изъятие земли.