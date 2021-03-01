Уральский бизнес стал лучше платить по счетам. Но до железной дисциплины еще далеко

По сравнению с предыдущими годами, в этом январе предприятия и организации аккуратно платили по счетам. Но тренд на восстановление уровня расчетов еще не полностью добрался до Свердловской области.

В декабре 2020 г. доля счетов, оплаченных предприятиями и организациями Свердловской области без просрочки, составила 79,1%, следует из выборочных данных «СПАРК-Интерфакс». Доля счетов, оплаченных с просрочкой свыше 90 дней, составила 2,7%. Таким образом, усилившийся в ноябре рост просрочки платежей остановился.

Уровень расчетов в январе оказался ожидаемо слабым: доля счетов, оплаченных с просрочкой свыше 90 дней, составила 2,9%. Как отмечают аналитики «Интерфакса», для января в целом по России обычно характерна сравнительно низкая платежная дисциплина, и Свердловская область тут не исключение — так, в январе 2018 г. эта доля составила 6,1%, в январе 2019 г. более 10%. Исключением стал январь 2020 г., когда показатель составил всего 1,1%.

Размещаемая в системе поставщиками товаров и услуг информации показывает, что в ходе «первой» и «второй волны» коронавируса снижение расчетов было умеренным. Пиковые уровни просрочки наблюдались в июне и ноябре, когда доля просроченных свыше 90 дней счетов составила 3% и более. Постепенная отмена карантинных ограничений и нормализация экономической ситуации способствовали укреплению платежной дисциплины. Так, доля счетов, оплаченных без просрочки, после снижения в июне до 76,5%, в последующие месяцы вернулась на уровень более 79%, а доля просроченных свыше 90 дней счетов в отдельные месяцы была близка к докризисным значениям.

Характерная в целом для российского бизнеса тенденция на восстановление уровня расчетов с поставщиками товаров и услуг пока ещё не в полной мере проявилась в Свердловской области. Доля счетов, оплаченных без просрочки, уже вышла на докризисные уровни. Но ежемесячные колебания доли счетов с просрочкой свыше 90 дней, а также в целом повышенная в сравнении с «благополучным» 2019 годом, доля просроченных более чем на 60 дней счетов пока не позволяют однозначно утверждать, что ситуация нормализовалась.

Платежная дисциплина свердловского бизнеса несколько выше в сравнении с общероссийскими показателями. В среднем по России по итогам прошлого года доля оплаченных в срок счетов составила 74%, а просроченных свыше 90 дней — 6%. Данные, которые поставщики разместят за февраль и март, будут показательными для понимания, насколько устойчиво идет восстановление расчетов, — считает Алексей Морсин, руководитель направления «Мониторинг платежей» группы «Интерфакс».

Мониторинг платежной дисциплины в рамках системы «СПАРК-Интерфакс» охватывает 800 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ. Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно размещаются поставщиками товаров и услуг из более чем 60 отраслей.