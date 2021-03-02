Рынок лизинга 2021: как выживают его игроки в период турбулентности

DK.RU провел заочный круглый стол с игроками рынка лизинговых услуг. Участники рассказали о том, каким был для них 2020 и какими должны быть лизинговые услуги будущего, чтобы они пользовались спросом.

В круглом столе приняли участие:

Лариса Гартвич, директор филиала ООО «Балтийский лизинг» в Екатеринбурге;

директор филиала ООО «Балтийский лизинг» в Екатеринбурге; Татьяна Донченко, директор компании «ТСС-Лизинг».

Тенденции и тренды — 2021

Пандемия положительным образом сказалась на формировании некоторых трендов. Так, одним из основных векторов развития лизингового рынка в 2020 г. стала активная цифровизация отрасли. В какой-то степени коронавирус стал триггером, который более динамично запустил процесс диджитализации, говорит Лариса Гартвич.

— Еще одна тенденция — это популяризация лизинга для физических лиц, которой способствовала запущенная в прошлом году программа Минпромторга РФ «Доступная аренда», в рамках которой клиенты могли получить скидку до 25% на легковой и коммерческий транспорт, произведенный в РФ. Это также стало очередным шагом к развитию полносервисного лизинга, у которого большой потенциал на рынке. Клиенты смогли ближе познакомиться с преимуществами операционной аренды и оценить все плюсы этого продукта. Лизинговая компания в этом случае берет большинство эксплуатационных вопросов на себя: клиенту не нужно думать, где застраховать автомобиль, пройти техосмотр, куда приехать на шиномонтаж. «Балтийский лизинг» предлагает клиентам широкий спектр услуг от страхования и регистрации до транспортировки к месту эксплуатации.

В топ наиболее популярных среди наших клиентов типов имущества, как и прежде, входят: автотранспорт — по итогам 2020 г. его доля в объеме нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании составила 61,5%, строительная и дорожно-строительная техника (доля — 18%), а также сельскохозяйственная техника (доля — 5%).

Сейчас происходит равномерное снижение запроса на инвестиции, в том числе на лизинговые услуги, в большинстве отраслей. Равномерность этого снижения по сегментам подчеркивает системность текущих кризисных явлений, отмечает Татьяна Донченко.

— Тем не менее, есть ряд направлений, в которых наблюдается рост. Например, по итогам 2020 г. у нас почти на 60% вырос объем сделок в сфере логистики, в частности, в сегменте складского оборудования. Неплохо выглядят результаты работы с нашими клиентами в дорожном строительстве. Также отмечу 25%-й рост объемов лизинга с предприятиями, относящимися к сегменту малого бизнеса. При всех объективных сложностях малый бизнес ищет пути повышения эффективности своей работы через обновление техники и оборудования.

Дополнительный импульс к развитию в этот период получила IT-отрасль, телекоммуникации. Спрос с их стороны на лизинг не только был стабильным, но даже увеличился.

Что касается запроса со стороны потенциальных потребителей лизинговых услуг, в рамках нашей компании кардинальных изменений мы не увидели. По-прежнему в большинстве случаев клиенты смотрят на всю совокупность условий предоставления лизинга.

Важное значение имеет процентная ставка, но она не является единственным фактором, по которому принимается решение о выборе лизинговой компании. Не менее важны: срок одобрения сделок, структура сделки, дополнительные услуги, качество взаимодействия с клиентом, открытость. А также готовность подстроить график лизинговых платежей под финансовый цикл клиента или изменить его с учетом сложившейся ситуации.

Итоги года

Л.Г.: На фоне сокращения рынка лизинга, который за последние пять лет впервые показал отрицательную динамику — объем нового бизнеса снизился на 6%, в нашей компании этот показатель за год, напротив, вырос на 20,8%, превысив 65,19 млрд руб. Всего за 2020 г. компания заключила 21 419 сделок финансового и операционного лизинга, что на 8,8% больше, чем в прошлом году.

Автомобильный сегмент ежегодно показывает положительную динамику, оставаясь драйвером отрасли. В «Балтийском лизинге», как я уже говорила выше, автотранспорт также стабильно возглавляет топ-3 самых востребованных среди клиентов типов имущества.

Если говорить о результатах работы филиала «Балтийского лизинга» в Екатеринбурге, то свой годовой план мы выполнили более чем на 116%. Основную долю в портфеле нашего регионального подразделения занимает ликвидное имущество — более 80%. Также в 2020 г. мы наблюдали активный прирост новых клиентов, с начала прошлого года он составил 47%.

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Т.Д.: Сегодня наш лизинговый портфель по видам имущества укрупненно выглядит так: 40% — спецтехника, 30% — автотранспорт, 30% — оборудование. Такой подход позволяет нам хорошо диверсифицировать бизнес, в том числе и с точки зрения риск-менеджмента. Поэтому поставленные на 2020 год задачи мы сумели выполнить практически в полном объеме. Этому способствовал и рост запросов со стороны отраслей, получивших активное развитие в кризис. Динамично развивалось и новое направление нашего бизнеса — предоставление лизинговых услуг компаниям из сферы ТКО. Сегодня мы работаем с компаниями, отвечающими за вывоз мусора в Челябинской области, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Чите, Пскове и уверены, что география такого взаимодействия будет только расширяться.

Если говорить о реструктуризации, действительно, в условиях пандемии в ряде сегментов наблюдалось массовое обращение клиентов с таким запросом. Например, авиакомпании обращались за комплексной реструктуризацией. Однако разовые обращения не были критическими ни для нас, ни для наших клиентов и были урегулированы на взаимовыгодных условиях.

Новые задачи

Т.Д.: Пандемия значительно изменила рельеф рынка спроса на лизинговые услуги, и эти рыночные тренды, безусловно, необходимо учитывать. Мы планируем активно работать в тех отраслях, которые в текущей ситуации имеют хорошие возможности для роста. С другой стороны, сформировался высокий отложенный спрос в тех сегментах, которые сильнее всего пострадали в кризис, и в перспективе этот отложенный спрос также будет реализован.

Что касается увеличения спроса и привлечения новых клиентов, я считаю, что здесь нужно придерживаться той стратегии, которая с годами выработалась в нашей компании. Мы умеем слушать и слышать наших клиентов, разрабатывая и предлагая им условия лизинга, максимально «заточенные» под реализацию их задач. И это — ключевой фактор лояльности наших существующих и будущих клиентов, неслучайно у нас в «ТСС-Лизинг» 75% повторных сделок.

Л.Г.: Перспективы развития отрасли во многом зависят от самих участников рынка — насколько гибко игроки будут реагировать на потребности различных групп потребителей, учитывать макроэкономические тенденции при формировании продуктов для клиентов.

Также крайне важны государственные программы поддержки производителей отечественной техники и автотранспорта. Меры поддержки, как правило, значительно стимулируют спрос. Сейчас мы продолжаем работать в рамках программы Минпромторга РФ по субсидированию колесной техники, а также программы «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности.

Бонусы и спецпрограммы

Л.Г.: «Балтийский лизинг» является универсальной лизинговой компанией, которая работает с десятками сегментов имущества. Благодаря этому мы можем профинансировать для клиентов из различных отраслей практически любые активы. На сегодняшний день наша продуктовая линейка насчитывает порядка 40 специальных программ, с помощью которых клиенты могут получить значимую выгоду, приобретая технику, авто или оборудование.

Так, в числе последних предложений — совместная программа с компанией «НАК МАШИНЕРИ», в рамках которой можно приобретать специальные машины с дополнительной выгодой по trade-in. Также продлено действие спецпредложения «Привилегия для своих – просто, как аренда», по условиям которой клиенты могут приобрести имущество с нулевым авансом. На постоянной основе действует программа «Экспресс-лизинг спецтехники», которая дает возможность оперативно пополнить свой парк, предоставляя минимальный пакет документов.

Т.Д.: Мы изначально делаем максимально выгодные ценовые предложения, и такой подход, как показывает практика, успешно работает — услугами нашей компании пользуются крупные игроки рынка.

Активно развиваются региональные программы субсидирования лизинга. Например, мы оказываем лизинговые услуги компаниям из Башкирии, где руководство республики максимально серьезно подошло к вопросам развития агропромышленного комплекса, в том числе ввело программу субсидированного лизинга для предприятий АПК. Региональные субсидии на приобретение техники, в том числе по договорам лизинга, предоставляются в Башкирии и регоператорам по вывозу ТКО. Мы на собственном опыте убедились, что эти программы работают.

Замечу, что мы, конечно, не можем «объять необъятное», поэтому работаем не со всеми программами субсидирования (их довольно много), а выбираем наиболее востребованные и результативные, на наш взгляд, для всех участников лизинговой сделки.

Прогнозы на 2021 год

Т.Д.: По прогнозам, лизинговый рынок в 2021 г. может вырасти на 10-15%. Эти цифры являются ориентиром для участников рынка лизинга.

Что касается популярности лизинговых услуг, мы видим, что она неуклонно растет. В ряде сегментов рынка лизинг стал самым популярным видом финансирования. И здесь стоит отметить, что как раз государственные программы субсидирования лизинга не только позитивно повлияли на объемы лизингового рынка, но и опосредованно вывели лизинг на более значимый уровень в глазах бизнес-сообщества. Ведь государство, признав успешность этих программ, тем самым подчеркнуло важность лизинга как одного из самых эффективных инструментов влияния на экономику.

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Л.Г.: Лизинг является одной из ключевых отраслей страны — совокупный объем нового бизнеса в 2020 г., несмотря на пандемию, достиг 1,4 трлн руб. Положительная динамика на рынке лизинга напрямую зависит от финансовой стабильности представителей бизнеса. Поскольку у бизнеса всегда будет потребность в обновлении и расширении парка авто или техники, независимо от экономической ситуации, компании будут использовать наиболее эффективные инструменты для оптимизации своего бюджета. Поэтому популярность лизинговых услуг продолжит расти, и все больше предпринимателей будет выбирать лизинг как оптимальный механизм для развития бизнеса.