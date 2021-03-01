Россияне платят государству больше половины своих доходов. Повысят ли налоги еще сильнее?

В том или ином виде граждане с белой зарплатой платят государству больше половины своего дохода. Налоги при этом скорее идут на силовиков, чем на медицину.

Недавний опрос Высшей школы экономики, согласно которому 60% россиян не против платить дополнительные налоги и сборы на конкретные программы, возможно, готовит граждан к реальному росту налоговой нагрузки, пишет Znak.com со ссылкой на опрошенных экспертов. При этом уже сейчас 58,8% своих доходов россияне в том или ином виде платят государству. Суммарно 43% дохода платит наемный работник с «белой» зарплатой: 13% в виде НДФЛ, 22% составляет сбор в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд ОМС, 2,9% — в фонд социального страхования.

Гражданам, у которых есть имущество в виде жилой недвижимости, земельного участка и автомобиля, нужно ежегодно платить имущественные, земельный и транспортный налоги, а также акциз на топливо. Курящие и выпивающие также платят акцизы, заложенные в стоимость пачки сигарет и бутылки алкоголя — 8 тыс. и 5,5 тыс. руб. соответственно при среднегодовом потреблении. Еще 20% с каждого купленного товара или услуги приходится на НДС (10% для ряда социально значимых товаров).

Итого, при примерных расчетах, если россиянин получает 570 тыс. руб. в год (годовая зарплата составляет 1 млн руб., 430 тыс. руб. платит работодатель в виде сборов и НДФЛ) или 47,5 тыс. руб. в месяц, на руках остается всего 34 тыс. руб., из которых нужно также платить на коммунальные услуги и за страховку.

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В 2020 г. фактические доходы государственного бюджета составили 17,85 трлн руб., расходы — 21,75 трлн руб. при плановых показателях в 20,4 трлн и 19,5 трлн руб. Госдолг при этом вырос на 39,9% до 18,98 трлн руб., сообщала Счетная палата. На 2021 г. плановые доходы, согласно закону о федеральном бюджете, составляют 18,76 трлн руб., расходы — 21,52 трлн руб., верхний предел внутреннего госдолга — 18,31 трлн руб. на 1 января 2022 г., внешнего — $72 млрд.

Среди приоритетных в расходах бюджета — траты на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, они вырастут на 4,4% до 2,45 трлн руб. Тогда как расходы на медицину снизятся на 16,6% до 1,13 трлн руб.

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Опросы, подобные тому, что провела ВШЭ, всегда условны, и многое зависит от формулировки вопроса. Если спросить респондентов, согласны ли они с увеличением налогов, если они пойдут на финансирование медицины и образования, ответ будет одним, а если спросить, готовы ли лично они платить больше налогов — другим, рассуждает председатель партии «Гражданская инициатива» и первый министр экономики РФ Андрей Нечаев. По его мнению, большинство россиян не понимает, какие налоги и в каком объеме они платят, так как НДФЛ и существенную долю сборов платит работодатель, и человек не ощущает себя налогоплательщиком.

Впрочем, целью опроса ВШЭ едва ли является подготовка граждан к росту налогов — слишком мало людей что-то узнает из этого исследования, считает научный руководитель центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин.