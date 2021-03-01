Кольцово увеличивает число рейсов к морю

В аэропорту Екатеринбурга после длительного перерыва увеличивается число прямых перелетов в Турцию. В марте полеты из Кольцово начнут сразу три авиакомпании.

Три авиакомпании планируют в марте возобновить прямые перелеты из Кольцово в турецкую Анталью. С 3 марта рейсы будут осуществлять Azur Air и Nordwind, с 6 марта — авиакомпания «Россия».

Azur air будет летать в Анталью на самолете Boeing 737. Вылеты запланированы на 05:05 по средам и на 03:00 по субботам. Авиакомпания Nordwind будет осуществлять полеты на Airbus A321. Вылет из Кольцово — в 07:00 по средам и в 09:00 по субботам. Рейсы «России» запланированы на самолете Boeing 737 по вторникам, четвергам и субботам в 15:20, 15:40 и 16:25. Продолжительность полета составит менее пяти часов.

Ранее чартерные рейсы на популярный турецкий курорт впервые с момента возобновления международного авиасообщения запустила авиакомпания Royal Flight. Первый рейс с полной загрузкой (192 пассажира), вылетел из Кольцово 16 февраля.

Анталья, по данным Кольцово, — самое популярное зарубежное направление из Екатеринбурга. По итогам 2019 г. пассажиропоток на направлении превысил 687 тысяч человек. До марта 2020 г. рейсы на турецкий курорт выполнялись силами авиакомпаний Royal Flight и Red Wings.

Напомним, с 8 февраля федеральное правительство разрешило международному аэропорту Екатеринбурга возобновить зарубежные авиарейсы. DK.RU публиковал список стран, куда можно отправиться из Кольцово.