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Айше Агекян покинула свой пост в Мега Екатеринбург

Айше Агекян покинула свой пост в Мега Екатеринбург
Иллюстрация: Личный архив Айше Агекян

Руководитель, при которой торговый центр пережил большие перемены, а жители города получили новое общественное пространство вместо парковки, уехала из Екатеринбурга.

#РИТЕЙЛ#РОТАЦИИ#НОВОСТИ

Айше Агекян, управляющая ТРЦ МЕГА Екатеринбург, покидает свой пост. Об этом она сама написала на своей странице в Instagram.

Ну вот и заканчивается мой шестилетний роман с Екатеринбургом, сложно выразить все, что на душе, передать, что значит этот город и его люди для меня...Каждый раз, меняя локацию, оставляю большую часть души во всех, кого встретила и в том, что сделала. Екатеринбург сделал меня более зрелой, открытой, он помог реализовать мои самые смелые мечты... А люди...смелые, с характером, но при этом огромной душой согрели и помогли воплотить мечты в жизнь. Совершенно невероятный опыт, абсолютно недосягаемый доселе уровень. Я смею надеяться, что, в свою очередь, дала любимому городу, что могла, поделилась тем, что имела, — написала Айше Агекян.

Информацию о смене управляющего DK.RU подтвердили в МЕГА Екатеринбург.

Айше Агекян с 1 марта вступает в роль управляющей МЕГИ Теплый Стан в Москве. О новом управляющем МЕГА Екатеринбург позже будет сообщено дополнительно, — рассказали в торговом центре.

Сама Айше Агекян рассказывала, что работает в сфере ритейла 14 лет, семь из них — в компании ИКЕА (входит в группу Ingka, которая владеет 14 торговыми центрами в России в 11 локациях. Общая торговая площадь всех ТРЦ составляет 2 млн кв. м, а общее число посетителей — 237 млн человек в год). О том, как поменялась МЕГА Екатеринбург при управлении Айше Агекян, DK.RU подробно писал. В частности, была запущена перестройка всего ТРЦ, интеграция ИКЕА и МЕГИ, обновление фудкорта и создание парка на прилегающей территории, которую частично занимала парковка. В проект руководство торгового центра вложило 540 млн руб. собственных средств и планирует каждый год закладывать затраты на его развитие в свой бюджет.

У меня ощущение, что старая парадигма бизнеса, где главным являлось получение прибыли и выполнение KPI, сейчас уходит. Я предлагаю поставить во главу бизнеса человека, его потребности и желания. Как следствие нашей заботы и хорошего отношения, он становится лояльным нашему месту. И, как следствие этой лояльности, получаются те самые KPI. Несмотря на то что эта мысль лежит на поверхности, пока еще, к сожалению, это достаточно редкий подход, — говорила управляющая ТРЦ.

Айше Агекян в 2019 г. была номинантом премии «Человек года» издания «Деловой квартал» в номинации «Эстетика бизнеса». А в 2020 г. стала лауреатом премии в номинации «Социальный бизнес».

Автор: Анна Хлебникова
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