В Свердловской области — 22 миллиардера. Годом ранее их было меньше

За «пандемийный» 2020 г. в регионе стало больше миллиардеров и миллионеров. Суммарно жители Свердловской области задекларировали доход в размере 335,8 млрд руб.

Региональное отделение ФНС РФ опубликовало результаты декларационной кампании за 2020 г. По итогам года 22 человека задекларировали доход в размере 1 млрд руб. и более. По итогам 2019 г. такой доход декларировали 18 человек.

Доход от 500 млн до 1 млрд руб. получили 25 человек (годом ранее — 20). 148 человек заявили доход на уровне от 100 до 500 млн руб. (в 2019-м — 163).

От 10 до 100 млн руб. задекларировали 1200 человек (рост к 2019 г. — 13%). От 1 до 10 млн руб. — 40,3 тыс. человек (+16%).

Суммарно жители региона предъявили 537 тыс. деклараций на 335,8 млрд руб. при населении в 4,3 млн человек.

При этом у 383,2 тыс. жителей Свердловской области доходы не превышают величину прожиточного минимума, сообщал ранее Свердловскстат. В ноябре 2020 г. работу в регионе не имели 121,9 тыс. человек — на 37 тыс. больше, чем годом ранее, сообщал DK.RU.