Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.02
74,43
90,37
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Свердловской области — 22 миллиардера. Годом ранее их было меньше

В Свердловской области — 22 миллиардера. Годом ранее их было меньше
Иллюстрация: pixabay.com

За «пандемийный» 2020 г. в регионе стало больше миллиардеров и миллионеров. Суммарно жители Свердловской области задекларировали доход в размере 335,8 млрд руб.

#НАЛОГИ#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Региональное отделение ФНС РФ опубликовало результаты декларационной кампании за 2020 г. По итогам года 22 человека задекларировали доход в размере 1 млрд руб. и более. По итогам 2019 г. такой доход декларировали 18 человек.

Доход от 500 млн до 1 млрд руб. получили 25 человек (годом ранее — 20). 148 человек заявили доход на уровне от 100 до 500 млн руб. (в 2019-м — 163). 

От 10 до 100 млн руб. задекларировали 1200 человек (рост к 2019 г. — 13%). От 1 до 10 млн руб. — 40,3 тыс. человек (+16%).

Суммарно жители региона предъявили 537 тыс. деклараций на 335,8 млрд руб. при населении в 4,3 млн человек.

При этом у 383,2 тыс. жителей Свердловской области доходы не превышают величину прожиточного минимума, сообщал ранее Свердловскстат. В ноябре 2020 г. работу в регионе не имели 121,9 тыс. человек — на 37 тыс. больше, чем годом ранее, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Продажа Sports.ru. Аэрофлот хочет ввести билеты без гарантии перелета. Главное 26 февраляПродажа Sports.ru. Аэрофлот хочет ввести билеты без гарантии перелета. Главное 26 февраля
  • «Ростелеком» планирует участвовать в развитии туркластера «Гора Белая» на условиях ГЧП«Ростелеком» планирует участвовать в развитии туркластера «Гора Белая» на условиях ГЧП
  • Пост вице-мэра Екатеринбурга занял бывший коллега Евгения КуйвашеваПост вице-мэра Екатеринбурга занял бывший коллега Евгения Куйвашева
  • Завод «Патра» планирует на четверть увеличить объемы производстваЗавод «Патра» планирует на четверть увеличить объемы производства
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.