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Завод «Патра» планирует на четверть увеличить объемы производства

Завод «Патра» планирует на четверть увеличить объемы производства
Иллюстрация: pixabay.com

Нидерландская компания Heineken вложит в модернизацию екатеринбургского пивоваренного завода 2,6 млн евро. На эти деньги обновят оборудование и реконструируют склады.

#ПИВОВАРЫ#НОВОСТИ

Heineken запустил на заводе «Патра» в Екатеринбурге, который входит в нидерландский холдинг, процесс модернизации. 2,6 млн потратят на новое оборудование и реконструкцию складских площадей. Таким образом завод планирует увеличить объемы производства с 200 до 250 млн л

Директор пивоварни «Патра» Роман Астанин пояснил РБК Екатеринбург, что около 2 млн евро пойдет на закупку емкостей, где проходит процесс брожения. Новое оборудование предназначено для пива премиальных марок: Miller, Staropramen, Dr.Diesel и других. Около 600 тыс. евро направят на реконструкцию складов, чтобы увеличить число погрузочных окон и закупить новые рампы. Эти работы на складах планируется завершить весной 2021 г.

Напомним, нидерландская компания Heineken приобрела пивоваренный завод «Патра» в 2005 г. Пиво под ТМ «Патра» производилось в уральской столице с 1994 г., писал DK.RU. Название марки, как и самого завода, вероятно, связано с названием реки Патрушихи, которая берет начало из Черного озера, неподалеку от предприятия. В 2017 г. производство пива под локальным брендом закрыли, сейчас завод выпускает продукцию под несколькими брендами. В частности, это Amstel, Zlatý Bažant, Krušovice, «Охота», «Три медведя», «Жигулевское», «Шихан».

Автор: Анна Хлебникова
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