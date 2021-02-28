Академия единоборств РМК получила престижную российскую премию

Жюри профессиональной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards выбрали победителем в номинации «Площадка года» Академию единоборств РМК, созданную предпринимателем Игорем Алтушкиным.

За звание в номинации «Площадка года» боролись восемь объектов в разных регионах страны. Критериями отбора были вместимость до 3 тыс. зрителей, комфорт, сервис, тренировочный трафик и уникальность системы развития. Из 24 номинаций профессиональной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards именно в этой был самый длинный шорт-лист участников, пишет Znak.com. Оценки выставляли члены жюри — специалисты и топ-менеджеры спортивного бизнеса — всего 80 человек. Защиты проектов проходили в течение нескольких дней в онлайн-формате. В результате победителем стала Академия единоборств РМК, расположенная в Екатеринбурге.

В число победителей в других номинациях вошли ВТБ Арена Парк, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, футбольные клубы «Динамо», «Спартак» и «Рубин», а также телеканал «Матч ТВ».

Это не первое общероссийское признание площадки. В октябре 2020 г. в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2020» по версии компании Wanta Group был включен генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников. Его отметили в номинации «Новые имена в спортивном бизнесе», сообщал DK.RU.

Академию единоборств РМК основал уральский предприниматель Игорь Алтушкин, глава «Русской медной компании». Открытие состоялось в 2018 г.