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В Екатеринбурге все-таки используют передовой опыт борьбы со снегом

В Екатеринбурге все-таки используют передовой опыт борьбы со снегом
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Мэр Алексей Орлов распорядился ускорить проектирование строительства снегоплавильного комплекса в Екатеринбурге. Проект остановил нерешенный земельный вопрос.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов реанимирует проект снегоплавильного комплекса в Екатеринбурге. Его планируют возвести в районе транспортной развязки Базового переулка и улицы Луганской, сообщает горадминистрация.

С экономической и технической точек зрения снежные массы с центральной части города целесообразнее вывозить как можно ближе, и решение о строительстве такого пункта давно назрело. При реализации проекта будет учтен передовой опыт городов России, — заявил на совещании с коммунальщиками Алексей Орлов.

Напомним, идею утилизации снега с помощью специальных установок, действующих на базе крупных канализационных коллекторов, мэрия Екатеринбурга озвучивала еще в 2011 г. Такая практика, когда снег с дорог не свозится на полигоны, а топится и сливается в канализацию, применялась в Уфе, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве. Пункт должен был располагаться рядом с канализационно-насосной станцией, откуда стоки направляются для очистки на Южную аэрационную станцию. Средняя температура стоков составляет +16, +17 градусов. Снег смешивается с ними и тает.

Сначала сообщалось, что снегоплавильный пункт заработает в городе в 2012 г. в Орджоникидзевском или Кировском районе. Выбор канализационного коллектора для размещения установки по утилизации снега поручено было сделать МУП «Водоканал». Был подготовлен соответствующий проект, конкурс объявлял МУП «Водоканал». Договор был заключен с компанией «Экохим-проект», которая согласилась выполнить работы за 6,98 млн руб. Однако проект остановился

Проект одобрил комитет по транспорту — для реализации необходим дополнительный съезд для грузовиков со снегом на развязке на пересечении Кольцовского тракта и Объездной. На реализацию проекта отводилось полтора-два года, но, по сведениям ЕАН, «Водоканал» не смог решить вопрос с оформлением земельного участка и проект остановился.

В Екатеринбурга тема уборки улиц от снега и грязи зачастую становится причиной отставки чиновников. В прошлом году плохая уборка улиц привела к отставке главы Октябрьского района Екатеринбурга Романа Рудометова. Кроме того, в Орджоникидзевском районе были уволены все руководители ДЭУ. В 2021 г. с этой же причиной связывают отставку главы Железнодорожного района Екатеринбурга Андрея Курочкина.

В этом году наледь и снег на дорогах города вновь вызвали недовольство горожан — город превратился в каток, выросло число обращений в травмпункты. Как сообщает пресс-служба мэрии, работа по уборке улиц не останавливается: в феврале 2021 г. службы благоустройства всех семи административных районов Екатеринбурга отправили на специальные свалки почти 318 тыс. тонн снега.

Автор: Анна Хлебникова
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