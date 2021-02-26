Юрист, запустившая производство сыра, ищет финансовых партнеров

«Стала самым главным тормозом в проекте». Светлана Корабель, основатель фермерского хозяйства «Долина коз» решила передать свое производство управляющему и ищет финансовых партнеров для развития.

Светлана Корабель, управляющий партнер компании «ЮС КОГЕНС» и основатель фермерского хозяйства «Долина коз», ищет управляющего, который займется развитием сырного производства.

Этой весной проект выходит на максимально запланированные мощности. И я вдруг поняла, что стала самым главным тормозом в проекте. Для меня это дело души, у меня множество идей, но... Есть основная работа и на этот проект не хватает времени, знаний, сил, ресурсов и т.д, — написала Светлана Корабель на своей странице в Facebook.

Она ищет управляющего, который возьмет на себя производство, продажи, систему учета и отработку новых технологий. Кроме того, Светлана Корабель объявила о поиске финансовых партнеров, которые смогут заняться развитием этой территории и event-партнеров.

Может, кто-то хочет на этой территории глемпинг развивать, там земли много свободной, или вдруг семья мечтает уехать из города в деревню и вести жизнь натуральным хозяйством, — написала Светлана Корабель.

Как писал DK.RU, Светлана Корабель запустила фермерское хозяйство «Долина коз» в декабре 2014 г. — сначала в Пермском крае, потом перевезла его поближе к Екатеринбургу. В хозяйстве насчитывается несколько десятков коз, отработана рецептура сливочного сыра и феты, камамбера и шевре.

Добавим, что в Свердловской области производство фермерских сыров развито: сыр делает Александр Спирин, основатель сыроварни Fratelli Spirini. Сыроварня «СобоЛев Сыр» сосредоточена на производстве сортов, которые созревают от полугода до года: рокфор, чеддер, стилтон. Кроме того в 2017 г. под Екатеринбургом запустили крупнейшее в России производство сыров с белой плесенью. Уральский камамбер, бюш де шевр, валансе и кроттен варят на территории Верхнепышминского молочного завода (входит в «УГМК-Агро»). Общество «Малышева 73» также ранее открыло в своем гипермаркете «Гипербола» производство итальянских сыров.