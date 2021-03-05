«Зарплата перестала играть ключевую роль. Людям важнее амбициозность проекта»

«Нам сейчас нужны специалисты, которых не выпускает ни один вуз — потому что такие профессии появились недавно, вслед за изменениями рынка». Кого сегодня ищут девелоперы — в колонке на DK.RU.

Анна Романовская, руководитель отдела персонала ГК «Атлас Девелопмент»:

— Строительный рынок сегодня — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Новые технологии появляются чуть ли не каждый день, сфера стремительно диджитализируется. Это, естественно, сказывается на кадровом вопросе. Те, кто довольно давно работает на рынке, не всегда успевают за цифровыми технологиями. Выпускники университетов тоже не совсем соответствуют требованиям: потому что высшее образование — довольно неповоротливая машина, вузы просто не успевают внедрить у себя программы, обучающие новым трендам.

Впрочем, запрос строительных компаний на специалистов одной сферы сегодня не так высок. Нам, например, требуются люди с мультикомпетенциями, имеющие знания и навыки работы сразу в нескольких направлениях. Диджитал-маркетолог должен не только уметь анализировать рынок и просчитывать цены, но и знать, что такое квартирография и эргономика, чтобы на уровне эксперта участвовать в совещаниях с проектной группой, формировать ТЗ для проектировщиков.

Конечно, при приеме такого мультиспециалиста в первую очередь важны базовые компетенции. Если это маркетолог, он должен обладать знаниями о лидогенерации, о продвижении и т. д. Если архитектор, значит, должен разбираться в этом, уметь разрабатывать проекты, строить и читать чертежи и т.д. Но без дополнительных компетенций сегодня никуда. Скажем, сейчас мы ищем архитектора-продуктолога, дизайнер-продуктолога. О такой специальности — менеджер по продукту — наверное, даже не все слышали. А между тем спрос на таких специалистов в среде девелоперов, работающих над действительно инновационными проектами, очень велик.

Менеджер по продукту — это человек, который отвечает за реализацию продукта в том виде, в котором мы пообещали клиенту.

Любой строитель, который запускает продажи на этапе котлована, продает обещания. Покупатель не может прийти, посмотреть, пощупать товар — потому что щупать еще нечего. Девелопер нарисовал рендер, покупатель поверил и купил картинку. Мы как ответственная компания обязаны сделать так, чтобы на выходе человек получил именно то, за что заплатил деньги.

Это и есть зона ответственности менеджера по продукту. Он ведет надзор на всех этапах строительства с продуктовой точки зрения: та ли штукатурка, того ли оттенка. Отвечает он и за качество используемых материалов: какую дверь взяли строители, какие ручки, насколько бесшумно и плотно закрывается эта дверь, удобно ли это делать будущему жителю. Участвует в продумывании комфортной навигации в жилом комплексе: как человек заходит, как спускается в паркинг, выходит во двор. Это не преимущество, а обязательный элемент в проекте.

Анна Романовская: «Менеджер по продукту полностью отвечает за эргономику квартиры. К примеру, на каком уровне должны располагаться розетки, сколько их должно быть — учитывая, что сегодня количество устройств, которым необходимо подключение к электросетям хотя бы на время, для подзарядки, выросло. Заранее прикидывают и возможные варианты расстановки мебели — чтобы понять, впишется ли, допустим, диван между стеной и балконной дверью».

В нашей компании менеджеры по продукту появились не сразу. Первый объект — iTower — мы проектировали без таких специалистов. Но довольно быстро поняли, что построить жилой комплекс таким, каким мы обещали покупателям, без него невозможно.

Сегодня это диктуется самим рынком: он максимально затачивается под клиента. Этот тренд актуален абсолютно для всех классов недвижимости — от бизнеса до масс-маркета. В Екатеринбурге даже районы с КОТ (комплексным освоением территории), которые в большей степени можно отнести к эконому, — внедряют в домах практики, характерные для более высокого ценового сегмента.

В дальнейшем девелоперский фокус будет сосредоточиваться именно на продукте, а значит, спрос на продуктологов вырастет. Пока в Екатеринбурге это штучные специалисты, которые в большинстве случаев выращиваются внутри компании. И чтобы подготовить его, требуется немало времени — 3-4 года, собственно, столько, сколько длится работа над одним проектом от стадии концепции, аналитики, подготовки техзадания до момента передачи ключей покупателю.

Найти на рынке подходящего человека — сверхсложная задача. Поэтому сегодня мы сосредоточились на том, чтобы готовить новых специалистов самим. Для этого у нас есть система наставничества, есть менторы, которые передают свои знания менее подготовленным сотрудникам, в ближайшее время запустим корпоративный университет.

Конечно, всегда есть вероятность, что сотрудников «уведут». Но, чтобы наши звезды оставались с нами, мы стараемся дать не только конкурентную зарплату и какие-то индивидуальные «плюшки» и бонусы, но и привлечь человека собственно сложностью и амбициозностью проекта.

Я с удовольствием могу отметить, что в последнее время людей интересует не только и не столько зарплата, сколько возможности для своей дальнейшей капитализации. Им интересно участвовать в сложных проектах, с помощью которых они могут наращивать свою экспертность, они хотят гордиться тем, что построили. И мы стараемся рынку такие проекты давать.

Сегодня «Атлас Девелопмент» — не просто местный игрок строительного рынка. Мы запускаем проекты в других регионах: недавно начали строительство в Сочи, в планах — Казань, Москва. Мы намерены стать федеральной компанией, поэтому ищем новых сотрудников. Скажем, прямо сейчас нам требуется гендиректор девелоперской компании и коммерческий директор. У кого есть шансы влиться к компанию? У людей инновационных, амбициозных, имеющих глобальные планы на жизнь. В общем, таких, как мы сами.