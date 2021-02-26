Рестораны Екатеринбурга вошли в число лучших в России

Два ресторана Екатеринбурга попали в 50 лучших заведений страны. Им присуждена независимая ресторанная премия, учрежденная ассоциацией российских гастрономических журналистов.

Жюри независимой ресторанной премии Wheretoeat включило два заведения Екатеринбурга в число лучших в России. Это MOMO pan asian kitchen Олега Флеганова (36 место) и ресторан «Гастроли», который открыли Валентин Кузякин и Сергей Ременник (49 место рейтинга). В сотню лучших заведений также вошли винный бар «Sekta» Кирилла Шлаена, ресторан «KITCHEN» Николы Павловича, ресторан Cibo братьев Вадима и Ярослава Борисихиных и бистро «Горожане», которые работают в Екатеринбурге.

Независимая ресторанная премия Wheretoeat учреждена в 2013 г. Ассоциацией российских гастрономических журналистов. Лауреаты определяются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

Добавим, что лучших рестораторов Екатеринбурга определяют и в рамках премии «Человек года», учрежденной изданием «Деловой квартал». Звание «Ресторатор года» присуждалось уже трижды: в 2016 г. его обладателем стал ресторатор Олег Ананьев, в 2017 г. — Валентин Кузякин, владелец заведений «Гастроли» и «Гады, крабы и вино», в 2018-м — Татьяна Заводовская, основатель кафе «Мы есть». В 2020 г. представители ресторанного рынка оцениваются в рамках номинации «Трансформация бизнеса. Услуги и сервис».

Ранее DK.RU рассказывал, что 2020 г. оказался сложным для рестораторов. Из-за пандемии коронавируса многие заведения вынуждены были работать только на доставку, выручка предприятий питания серьезно упала. Участники рынка прогнозировали, что в 2021 г. может прокатиться волна схлопывания бизнеса. Однако 2021 г. начался с анонсов открытий новых заведений. Владелец ресторана «Хали-Гали и хинкали» Олег Ананьев готовится запустить в Екатеринбурге новый проект русской кухни под названием «Морошка». Ресторатор Евгений Кексин на месте бара «Первый танцевальный» в центре Екатеринбурга откроет кальянную.