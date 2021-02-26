«Тинькофф» догнал Сбер и «Газпром». Рейтинг лучших работодателей страны

Где хотят работать россияне и многие ли готовы советовать друзьям компанию, в которой работают? В топ лучших работодателей страны много знакомых имен, но есть и неожиданные, например, Orange Fitness.

HeadHunter опубликовал рейтинг работодателей России-2020. Список составлен на основе трех критериев:

1. Мнение сотрудников компании, которые отмечают, готовы ли они рекомендовать свое нынешнее место работы.

2. Мнение HR-специалистов, которые заполняют профессиональную анкету.

3. Мнение соискателей на hh.ru, которые проходят специальный опрос и выбирают компании, где хотели бы работать.

Всего в рейтинге участвовали компании из 18 отраслей с разной численностью сотрудников:

— крупнейшие (от 5001 чел.);

— крупные (1 001–5 000 чел.);

— средние (251–1 000 чел.);

— небольшие (от 100 до 250 чел.).

Все компании приняли участие в рейтинге добровольно, в 2020 году это были 957 компаний из 18 отраслей, более 500 из них вошли в финал. Свое мнение высказали 122 000 соискателей.

По общему рейтингу победителями стали:

Среди крупнейших компаний: РОСАТОМ, Сбербанк, Mars, АО «Тинькофф банк», «Альфа-Банк».

Среди крупных компаний: «Газпромнефть», Kaspersky, Bayer, АО «Национальная Медиа Группа», Huawei.

Среди средних компаний: 2ГИС, NVIDIA, Bosch, Phizer, Bacardi Rus.

Среди небольших компаний: Orange Fitness, BGS Group, Red Bull, международная школа программирования для детей CODDY, Green House.

Топ компаний по критериям оценки (субрейтингам)

Самые развитые HR-процессы: РОСАТОМ, банк «Открытие», СИБУР, TELE 2, Сбербанк.

Самые лояльные сотрудники: Usetech, ООО «МКК Микроденьги», Международная школа программирования для детей CODDY, GetResponse, Orange Fitness.

Самые популярные у соискателей: «Газпром нефть», РОСАТОМ, Сбербанк, ОАО «РЖД», АО «Тинькофф Банк».

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