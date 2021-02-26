Российские дипломаты покинули Северную Корею на дрезине. Ее пришлось даже толкать

Границы КНДР закрыты уже больше года — из страны нельзя ни улететь, ни уехать на поезде. В итоге сотрудники российского посольства пересекли границу на самодельной дрезине.

25 февраля восемь сотрудников российского посольства в КНДР и члены их семей пересекли российскую границу на самодельной дрезине. Как сообщил МИД РФ, границы Северной Кореи закрыты уже более года, пассажирское сообщение прекращено, поэтому россиянам пришлось сначала ехать 32 часа на поезде, 2 часа на автобусе до границы, а затем перейти на российскую сторону — для этого надо было заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи и пассажиров.

Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь Посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок — мост через реку Туманная, — рассказали в пресс-службе министерства иностранных дел.

На российской стороне сотрудников посольства и их семьи встретили работники представительства МИД во Владивостоке. Дипломатов доставили в аэропорт на автобусе.

Выбраться из Северной Кореи, пусть не без проблем, но реально, а въехать в страну категорически нельзя никому, даже гражданам республики, говорил посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора. В КНДР прекращен ввоз даже жизненно важных товаров, в итоге работа многих предприятий остановилась, люди потеряли работу, а дети практически целый год не ходят в школу и сидят дома.