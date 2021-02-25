Глава «Открытия» сравнил биткоин с МММ, попытка переворота в Армении. Главное 25 февраля

В Армении военные предприняли попытку госпереворота. Биткоин по сути является финансовой пирамидой, считает Михаил Задорнов. McDonaldʼs тайно следит за сотрудниками, требующими повышения зарплаты.

Армия Армении потребовала отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, заявил Главный штаб ВС страны. Поводом для этого стало решение Пашиняна об отставке первого замначальника Главного штаба Тирана Хачатряна, которое, как считают военные, было принято «без учета национальных и государственных интересов Армении», а только на основе «личных и амбициозных чувств». По мнению офицеров, Пашинян и правительство больше «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

Никол Пашинян расценил требование военных как попытку государственного переворота. При этом требование армии поддержал бывший президент Армении Роберт Кочарян, он также призвал граждан поддержать военных.

Глава банка «Открытие» сравнил биткоин с МММ

Биткоин, курс которого достигал исторического максимума в $55 тыс., является по сути финансовой пирамидой и не заслуживает серьезного инвестиционного анализа сказал «России 24» президент банка «Открытие» Михаил Задорнов, бывший в 90-е министром финансов РФ. Криптовалюту он сравнил с МММ Сергея Мавроди.

Я как профессиональный финансист вообще исключаю (биткоин) из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ, вот для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. "Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это просто абсолютно такая случайность (взлет биткойна), и воспринимать его как реальный инвестиционный актив, мне кажется, было бы очень странно, — сказал банкир (цитата по «Интерфаксу»).

McDonaldʼs тайно следит за сотрудниками, требующими повышения зарплаты

За работниками McDonaldʼs, которые участвуют в движении Fight for $15 (борется за повышение минимальной часовой зарплаты до 15 долларов в час), организовывающем забастовки и протесты сотрудников сферы общепита по всему миру, следит группа разведывательных аналитиков. Об этом говорится в расследовании Vice, которое пересказывает «Медуза». Секретные сотрудники определяют работников ресторанной сети среди активистов и отслеживают их контакты. Сложные политические условия на сложных рынках могут вызвать сбои в бизнесе и повлиять на возврат инвестиций, говорится в документах секретного подразделения.

Идея заключалась в том, чтобы выяснить их [активистов] стратегию, суметь противостоять ей и узнать, где находятся ключевые игроки и с кем еще они знакомы, — рассказал изданию неназванный бывший сотрудник корпорации.

Представитель McDonaldʼs признал, что в компании есть команда, которая определяет любые потенциальные угрозы безопасности сети, и заявили, что обязаны отслеживать активность протестов работников, целью которых может быть нарушение работы ресторанов.