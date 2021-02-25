Глава «Открытия» сравнил биткоин с МММ, попытка переворота в Армении. Главное 25 февраля
В Армении военные предприняли попытку госпереворота. Биткоин по сути является финансовой пирамидой, считает Михаил Задорнов. McDonaldʼs тайно следит за сотрудниками, требующими повышения зарплаты.
Глава банка «Открытие» сравнил биткоин с МММ
Биткоин, курс которого достигал исторического максимума в $55 тыс., является по сути финансовой пирамидой и не заслуживает серьезного инвестиционного анализа сказал «России 24» президент банка «Открытие» Михаил Задорнов, бывший в 90-е министром финансов РФ. Криптовалюту он сравнил с МММ Сергея Мавроди.
Я как профессиональный финансист вообще исключаю (биткоин) из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ, вот для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. "Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это просто абсолютно такая случайность (взлет биткойна), и воспринимать его как реальный инвестиционный актив, мне кажется, было бы очень странно, — сказал банкир (цитата по «Интерфаксу»).
McDonaldʼs тайно следит за сотрудниками, требующими повышения зарплаты
За работниками McDonaldʼs, которые участвуют в движении Fight for $15 (борется за повышение минимальной часовой зарплаты до 15 долларов в час), организовывающем забастовки и протесты сотрудников сферы общепита по всему миру, следит группа разведывательных аналитиков. Об этом говорится в расследовании Vice, которое пересказывает «Медуза». Секретные сотрудники определяют работников ресторанной сети среди активистов и отслеживают их контакты. Сложные политические условия на сложных рынках могут вызвать сбои в бизнесе и повлиять на возврат инвестиций, говорится в документах секретного подразделения.
Идея заключалась в том, чтобы выяснить их [активистов] стратегию, суметь противостоять ей и узнать, где находятся ключевые игроки и с кем еще они знакомы, — рассказал изданию неназванный бывший сотрудник корпорации.
Представитель McDonaldʼs признал, что в компании есть команда, которая определяет любые потенциальные угрозы безопасности сети, и заявили, что обязаны отслеживать активность протестов работников, целью которых может быть нарушение работы ресторанов.