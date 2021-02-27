Новый директор ОТВ рассказала о критическом финансовом состоянии телеканала

«Я намерена развивать три отдельных бренда, потому что физически их не соединить. Один из каналов ждет глобальный перезапуск — летом». Медиаменеджер Элеонора Расулова возглавила ОТВ. Первые заявления.

Уральский медиаменеджер Элеонора Расулова официально возглавила главный телеканал Свердловской области — «Областное телевидение» (ОТВ). О предстоящем назначении DK.RU сообщал еще в конце января, однако потребовалось время для завершения официальных юридических процедур. Теперь Расулова управляет всеми региональными телеканалами, включая «Четвертый канал» и «Студию-41».

Новый актив, переданный медиаменеджеру в управлении, находится в критическом финансовом состоянии. Об этом Элеонора Расулова рассказала в интервью изданию Znak.com:

Убыток ОТВ по 2020 г. — чуть больше 35 млн рублей. При этом на «Четвертом канале» с 2016 г., когда я начала им управлять, ни в один год, кроме 2019-го, когда присоединилась «Студия-41», не было убытка. Даже 2020 г. «Студия-41» закончила с прибылью. Я не понимаю, как такое может быть: предприятие несколько лет работает с нарастающим убытком.

Отчет о финансовых результатах ОТВ и «Четвертого канала». Источник: СПАРК

Отдельно отмечается, что ежегодно ОТВ тратит 30 млн руб. за возможность вещать через спутник.

Издание также приводит данные по контрактам, заключенным ОТВ с департаментом информполитики Свердловской области: 2020 г. — 71,6 млн руб., 2019 г. — на 154,1 млн руб., 2018 г. — на 62 млн руб. При этом объем финансирования «Четвертого канала» из бюджета с января 2019 по март 2020 гг. составил 34 млн руб., «Студии-41» — 25,5 млн руб.

Несмотря на то, что рекламный отдел ОТВ зарабатывает порядка 40 млн руб., это не спасает канал от убытков. «Четвертому каналу» этой суммы, — может, чуть больше, — хватает, чтобы жить год», — подчеркнула Расулова.

Свою главную задачу на посту руководителя ОТВ Расулова видит в стабилизации финансового состояния телеканала и создании нового конкурентного контента, который будет востребован на разных платформах. Сейчас самые смотрибельные программы на ОТВ — трансляция хоккея, салют на 9 Мая и День города, прямая трансляция Парада Победы и программа «ТАУ» Иннокентия Шеремета.

Я намерена развивать три отдельных бренда, потому что физически их не соединить. ОТВ является 21-й кнопкой — это официальный региональный канал. «Четвертый канал» с октября прошлого года получил 22-ю кнопку — это официальный муниципальный канал. И «Студию-41» я сделаю тематическим телевидением, потому что в нем я вижу перспективу, поскольку ее видят и другие люди на российском и мировом уровне. Это будет контент на одну тему — туризм по Уралу. Летом этого года у нас будет глобальный перезапуск канала, — заключила Расулова.

Ранее телеканалом управлял Антон Стуликов. В начале 2021 г. стало известно о том, что он назначен советником губернатора Свердловской области.