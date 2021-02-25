Уральский бизнес создаст свою структуру для работы с ГЧП

В Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП) до середины 2021 г. создадут специальную комиссию по вопросам государственно-частного партнерства (ГЧП).

Основной задачей экспертов, которые войдут в новый орган, станет анализ практик в сфере ГЧП и распространение лучших из них. Как рассказывал DK.RU, Свердловская область на сегодня входит в число регионов-лидеров России по проектам, реализуемым в рамках ГЧП. В регионе заключено 69 концессионных соглашений на 40 млрд руб., большинство из них — в сфере ЖКХ. В непростом с экономической точки зрения 2020 году появилось 11 новых концессий объемом более 10 млрд руб.

Государство не перекладывает на частников свои заботы, а создает условия для привлечения инвестиций, чтобы закрывать «провалы» в таких сферах, которые обычно бизнес не интересуют, но где он мог бы обеспечить качественное оказание услуг, — поясняет начальник отдела ГЧП министерства инвестиций и развития Свердловской области Юлия Михалицына (цитата по RG.ru).

Региональные власти включают в число наиболее перспективных направлений для партнерства с бизнесом сферу здравоохранения и образования. В рамках ГЧП планируется построить в Свердловской области 42 школы, а также такие объекты здравоохранения, как детская поликлиника в Серове и Центр охраны здоровья матери и ребенка в Екатеринбурге. Среди других направлений для сотрудничества — туризм, транспорт.

Как рассказали в областном мининвесте, в 2021 г. в регионе планируется заключить шесть концессионных соглашений: два в образовании, столько же в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и по одной — в туризме и транспорте.

Комиссия при СОСПП будет налаживать эффективное взаимодействие между властями и бизнесом.

Каждый проект ГЧП уникален, по каждому возникает много вопросов: как вписать его в рамки действующего законодательства, как максимально эффективно реализовать и т.д. Поэтому мы решили создать на базе СОСПП специальную комиссию по государственно-частному партнерству — экспертное сообщество, которое будет аккумулировать проблемы, возникающие при реализации проектов ГЧП, анализировать их, искать алгоритмы решений, вести переговоры с властью и создавать базу лучших практик, которые в перспективе можно тиражировать, — поясняет вице-президент СОСПП Марина Вшивцева.

Отметим, ранее уральские предприниматели неоднократно заявляли о том, что регион не использует все возможные механизмы, способствующие реализации проектов по программе ГЧП. Среди тормозящих факторов отмечалась прежде всего неповоротливость структуры.

Сегодня вопросами ГЧП в региональном правительстве занимается специально созданный отдел в министерстве инвестиций и развития, а также специализированная компания регионального правительства «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ).

Чтобы механизмы ГЧП в регионе заработали в полном объеме, правительству нужно убрать лишние звенья. Методика КРСУ сегодня не действует. Это понятно даже по такому простому примеру: Корпорация позиционировала как проект ГЧП банальный заем при строительстве госпиталя Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле. Так вот, кредит — это не государственно-частное партнерство, — высказала DK.RU свою точку зрения основатель и директор АГ «Капитал» Ирина Екимовских.

Кроме того, бизнес Урала говорит о нехватке квалифицированных специалистов в правительстве, которые могли бы развивать тему ГЧП.

Не надо бояться открытых экспертных обсуждений. У нас в области есть сильные эксперты в различных отраслях: право, экономика, финансы, аудит. И чтобы сделать проект ГЧП, нужно просто их объединить. Существует много форматов, которые можно использовать — тематические круглые столы, включение специалистов в рабочие группы, открытые обсуждения на заданную тему. Нужно использовать эти инструменты, если своих компетенций не хватает. Ничего стыдного в этом нет, — уверен Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «ЭНСО».

В предпринимательских кругах уже созданы и работают свои структуры, занимающиеся ГЧП.

Бизнес объединяется вокруг механизма ГЧП. В нашем региональном отделении «Деловая Россия» создан и действует комитет по развитию инвестиционной деятельности и государственно-частному партнерству. В него входят лучшие эксперты в сфере экономики, юриспруденции, финансов, аудита, а также представители отраслевых бизнесов, — рассказал глава регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич.

Привлечение специалистов от бизнеса к решению вопросов ГЧП будет еще более способствовать развитию этого механизма, уверены предприниматели.