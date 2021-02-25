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Москва утвердила министра финансов для Свердловской области

Москва утвердила министра финансов для Свердловской области
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Обошлось без сюрпризов: федеральный Минфин согласовал в качестве главы регионального ведомства кандидатуру Александра Старкова, который последние два месяца занимает этот пост с приставкой «врио».

#НОВОСТИ

Руководитель регионального минфина — чиновник двойного подчинения, сначала его кандидатуру должна согласовать Москва, затем — утвердить власти региона. Окончательное решение, благодаря которому в регионе появится постоянно действующий глава министерства финансов, должны принять депутаты Законодательного собрания.

По Уставу именно они согласовывают главу минфина, — сообщил агентству ЕАН источник в правительстве области.

Когда пройдет голосование за Старкова, пока неясно: официально кандидатуру для рассмотрения депутатами ЗакСО должен внести губернатор Евгений Куйвашев.

Александр Старков

Александру Старкову 44 года, он родился в Свердловске, окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». В минфине региона работает последние 10 лет.

Напомним, новый глава ведомства приступил к работе в конце 2020 г., когда Галина Кулаченко, работавшая в этой должности с 2012 года, уволилась по собственному желанию. Как рассказывал DK.RU, кандидатуру своего преемника Галина Кулаченко подготовила и согласовала лично. В отличие от самой Кулаченко, которая не только занимала пост министра финансов Свердловской области в течение 8,5 лет, но и была заместителем губернатора, у нового главы ведомства такого статуса не будет.

Автор: Инна Вейн
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