Куча больше пирамиды Хеопса. Экологи сосчитали, сколько мусора выбрасывают в Екатеринбурге

Специалисты свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) выяснили, что за год екатеринбуржцы производят около 3,9 млн куб. м отходов. Только часть из них поддается переработке.

Помимо общего подсчета отходов уральские ученые «разложили» мусорную корзину жителя города на составляющие. Согласно данным исследования, 23% от общего состава мусорной корзины жителя составляют пищевые отходы, примерно столько же — неперерабатываемый мусор, в частности, средства гигиены и индивидуальной защиты, некоторые виды упаковки, отходы после уборки и прочее. Около 17% от общего объема занимают бумага и картон, 16% — стекло, 15% — пластик, 5% — металл.

Результатами исследования, которое провели ученые из свердловского отделения РЭО, поделился на своей странице в Facebook депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Бумагу, стекло, пластик и металл можно запускать в повторную переработку, однако пока в Екатеринбурге не отлажена система раздельного сбора отходов, хотя сами жители не против ее введения.

Мы проводим опросы населения, которые показывают, что уральцы готовы к раздельному сбору отходов, нужна лишь инфраструктура в шаговой доступности, — написал Вихарев.

Он также дал инструкцию тем жителям города, которые хотели бы снизить количество неперерабатываемого мусора. По словам Вихарева, для этого есть два пути:

Сдать вторсырье в специальных пунктах приема и даже выручить за это небольшие деньги; Организовать раздельный сбор отходов на контейнерной площадке возле дома. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, они, в свою очередь, подадут заявку региональному оператору. Специалисты обследуют контейнерную площадку, если условия на ней соответствуют, то жителям останется только проголосовать и подтвердить желание собирать мусор раздельно.

Конечно, при последнем варианте экономической выгоды у жильцов дома одномоментно не будет, но в будущем [этот шаг] может повлиять на снижение тарифа. И уменьшить количество мусора на полигонах. Это уже большой плюс для экологии. Такой опыт уже есть в некоторых регионах России, — прокомментировал Алексей Вихарев.

Напомним, в регионе запущена программа по раздельному сбору мусора. Как сообщал DK.RU, на 1 февраля 2021 г. возможностью сортировать мусорные отходы обеспечены 95 тыс. жителей Свердловской области, или 2,2% населения (по данным Росстата, на 2021 г. население региона составляет 4 291 886 чел., — прим.ред.).

В Екатеринбурге раздельный сбор ТКО внедрен в 151 многоквартирном доме, большая часть этих домов находится в Академическом — 103 высотки. Системы по раздельному сбору ТКО также внедряются в 29 муниципальных образованиях региона. Уже построено 27 тыс. контейнерных площадок, почти 10% из них оборудованы под раздельное накопление ТКО.

Полностью перевести всех потребителей региона на раздельную систему сбора мусора планируется до 2025 г. К этому же сроку в минЖКХ планируют построить от 14 до 17 мусоросортировочных комплексов и два объекта утилизации отходов. Комплексы будут обеспечивать сортировку 60% отходов и переработку 36%, сообщал DK.RU.