Чем пахнет банк: аромамаркетинг как небанальный способ привлечения клиентов

«Бренды коммуницируют с потребителями через зрение и слух. И эти каналы уже сильно перегружены. Запахи мы физиологически фильтровать не можем, ну если только не заразимся модной нынче болезнью».

Известный эксперт в области брендинга и нейромаркетинга Мартин Линдстром в своей книге «Чувство бренда» говорит: в 85% случаев решение о покупке человек принимает на подсознательном уровне. Этот факт подтверждают в компании Nike: 84% посетителей предпочитали совершать покупки в отделе, где чувствовался приятный аромат, несмотря на 10-20% разницу в цене товара, по сравнению отделом без запаха. Компания Samsung также отмечает влияние обоняния на покупателей — в ароматизированном отделе магазина люди находятся в среднем на четверть дольше.

В Америке ароматы в торговле используют давно, такая технология работает в 60% компаний, среди них такие гиганты, как Mercedes-Benz, Apple, Philips, Hilton и др. В России эта цифра значительно меньше — около 7%. Данную технологию выбирают пока крупные компании, например, Inditex Group (бренды Massimo Dutti, Zara и др.), Cacharel, «Эльдорадо», «М.Видео», BMW и др.

Уральские компании пока не очень активно, но все же используют аромамаркетинг для привлечения клиентов. Так, к примеру, специальные аппараты, излучающие приятные ароматы, стоят в сети клиник «Линлайн». Примечательно, что использовать запахи для создания атмосферы и увеличения лояльности клиентов в «Линлайне» начали около 10-ти лет назад.

В «Линлайне» прижился аромат мандаринов. У них даже логотип сине-оранжевый, и запах идеально вписался в общую концепцию. Вообще для сетевых брендов очень важен фирменный аромат. Один и тот же запах лучше транслировать во всех точках. Чтобы человек, заходя в заведение в любом городе мира, погружался в знакомую и приятную атмосферу, —рассказывает представитель компании AROMAgroup Яна Коршунова.

AROMAgroup — международная компания, специализирующаяся на производстве оборудования и ароматов для наполнения помещений приятными запахами. Центральный офис, конструкторское бюро, производство аппаратов и картриджей находятся в Екатеринбурге. Второе конструкторское бюро и часть производства расположены в зарубежном филиале в Гуанчжоу (КНР). Сами ароматы создаются в коллаборации с европейскими парфюмерными домами, специализирующимися на разработке духов для международных брендов.

В уральской столице собирают оборудование, которое встраивается в вентиляционные системы или ароматизирует улицу. Как правило, это штучные экземпляры — они делаются под конкретный объект. Стандартные аромамашины, работающие по принципу небулизации (от англ. nebula — частица тумана), производят в Китае. Такие аппараты мягко распространяют парфюмерный состав в помещении, что даёт очень естественный аромат.

Мы работаем с четырьмя крупнейшими парфюмерными домами Франции, Швейцарии, Германии, Японии привозим все отдушки оттуда. Для многих обывателей это неочевидно, но всемирно известные бренды не производят ароматы сами. Существуют парфюмерные дома, которые создают их для сотни разных компаний — от тех же Yves Saint Laurent и Paco Rabanne до предприятий, специализирующихся на бытовой химии. Мы также являемся клиентами этих парфюмерных домов и лабораторий, — продолжает Яна Коршунова.

Аромамаркетинг хорошо работает не только в отелях, ресторанах и магазинах. Он применим в любой сфере: банковской, непродуктовом ритейле, здравоохранении, культуре. Запах подбирается таким образом, чтобы человеку нравилось находиться в помещении, чтобы он получал нужные для этого бизнеса эмоции.

Если мы говорим, например, про банк, то здесь ключевые слова — статусность, надежность. Этот образ можно сформировать при помощи мужского парфюма, сандала, древесных ароматов, запаха дорогой кожи. Дети будут тянуть родителей в магазин, если в нем пахнет ванилью или шоколадом. Еще очень хорош аромат дынного бабл-гама, он веселый, свежий и создает приподнятое настроение, — продолжает представитель AROMAgroup.

Благоприятную атмосферу при помощи специальных ароматов можно создать, к примеру, в автосалоне. Клиент здесь должен чувствовать себя значимым. «Обострить» это чувство можно при помощи запахов благородной кожи, черного дерева или холодного моря. А для бизнес-центра прекрасно подойдет солидный «Лист табака» или «Красное дерево». Эти ароматы, как правило, ассоциируются с респектабельностью и статусностью.

Одним из интересных глобальных проектов представители AROMAgroup называют сотрудничество с аэропортом Сочи. Его специально ароматизировали к Олимпиаде пина-коладой с нотками крема для загара и кокосово-ананасовым шлейфом. Самый крупный федеральный проект — это ароматизация сети магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» запахами новогодних цитрусовых — более 100 объектов этих магазинов в России были одновременно оснащены аппаратами AROMAgroup .

Также мы ароматизировали торжественный прием для VIP-гостей, который состоялся по случаю открытия парка «Зарядье». Там мы использовали композицию на основе мужского парфюма, чтобы подчеркнуть значимость и статус мероприятия. Клиентами AROMAgroup являются как лидеры индустрии, так и небольшие киоски с шаурмой, что говорит о высокой доступности инструментов аромамаркетинга, — рассказывает Яна Коршунова.

Подобрать аромат и оборудование для решения собственных бизнес-задач, можно на сайте AROMAgroup.

Сайт: aroma-group.ru

Тел. 8-800-333-21-24