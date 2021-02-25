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«Не рискуют инвестировать». Малый и средний бизнес «солит» деньги на счетах

«Не рискуют инвестировать». Малый и средний бизнес «солит» деньги на счетах
Иллюстрация: Пресс-служба банка «Открытие»

«У значительной части предприятий МСБ есть деньги. Неопределенность сдерживает экономическую активность». Глава «Открытия» Михаил Задорнов рассчитывает, что ситуация наладится во второй половине года.

#НОВОСТИ

Малый и средний бизнес считается одним из наиболее пострадавших от пандемии секторов, но разговор о том, что весь МСБ пострадал одинаково, очень поверхностен, считает председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. На пресс-конференции 25 февраля он сказал, что банк нарастил кредитный портфель МСБ на 20%, а объем средств клиентов МСБ на счетах в банке вырос на 56%. 

Остатки на счетах малого и среднего бизнеса в «Открытии» более чем в два раза превышают кредитный портфель. То есть по сути у значительной части предприятий МСБ есть деньги. Пока не прояснилась ситуация, они не рискуют их инвестировать в свой или какой-то другой бизнес. Неопределенность во многом сдерживает нашу экономическую активность. Будем надеяться, что когда в ближайшие полгода будут сняты ограничения, связанные с пандемией, эти деньги начнут работать не просто как ликвидность банковской системы, но и как инвестиции, — рассказал банкир.

Больше всего потеряли в средствах сегмент HoReCa (гостиничный и ресторанный бизнес), при этом хорошо себя чувствует малый бизнес из новых технологических секторов, сферы ИТ, строительные компании. В целом остатки средств МСБ выросли заметно по всей стране, не только в «Открытии», уточнил г-н Задорнов. Он добавил, что в 2021 г. банк рассчитывает нарастить портфель кредитов юрлицам на 6-8% — что ниже темпов последних двух лет.

Как писал DK.RU, согласно опросу аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, закрыться в России готова каждая десятая компания: многие бизнесы испытали падение спроса в пандемию, который пока так и не восстановился. А соблюсти условие по сохранению штата, при котором не нужно возвращать льготный кредит, примерно 30% предпринимателей не смогли. 

Автор: Андрей Пермяков
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