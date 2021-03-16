Отведайте «Сирене по-шопски»: на Урале открылся первый ресторан болгарской кухни

В конце декабря 2020 г. в ЖК «Эверест» открыл двери уютный ресторан болгарской кухни «Булгур». Это первый подобный проект на Урале и третий во всей России.

Популяризировать болгарскую кухню на Урале и познакомить екатеринбуржцев с ее жемчужинами решил бизнесмен Игорь Черницын. Сам он честно признается, что ничего вкуснее болгарских блюд не пробовал. Секрет этой кухни — в простых сочетаниях свежих, качественных продуктов. Красота вообще кроется в простоте, уверен Игорь Черницын.

Традиции за каждым столом

Спокойный интерьер ресторана «Булгур» располагает к неторопливым семейным беседам. Зал рассчитан на 110 посадочных мест. За столами побольше могут расположиться компании от четырех человек. Небольшие столики — для пар. На каждом столе — салфетки с традиционными болгарскими узорами. Они гармонируют с декором подушек.

Сергей Фархутдинов, дизайнер проекта, передал в интерьере ресторана болгарскую аутентичность. На стенах — ненавязчивый традиционный орнамент. Присутствуют в интерьере и современные элементы, например, красивые лампы-капли.

Позаботились в «Булгуре» не только о комфорте взрослых, но и о маленьких посетителях. Для детей тут есть детская комната, в которой каждые пятницу, субботу и воскресенье работает аниматор. В комнате стоит телевизор, на котором можно посмотреть мультфильмы, есть мягкие кубики, стол для рисования и большой деревянный дом-шкаф, в котором живут различные игрушки. Эта комната оборудована собственным санузлом с детской сантехникой, чтобы малыши могли самостоятельно, без помощи взрослых, помыть руки.

Цены в ресторане более чем демократичные: ужин на одного человека без напитков обойдется примерно в 1500 руб.

Отведайте «Агнешко по-гергьовденско»

В «Булгуре» следят за качеством продуктов. Томаты здесь действительно какие-то особенные. Совсем не такие, какие мы привыкли брать в магазине. Сочные, мясистые, спелые, без характерного «химозного» привкуса. А в сочетании со свежей солоноватой брынзой — сплошное объеденье.

В болгарской кухне вообще много овощей и мяса. Овощи здесь едят и сырыми, и тушеными, и жареными. Они могут подаваться как в качестве основного блюда, так и на гарнир, — рассказывает Алексей Данилов, директор ресторана.

Меню ресторана с первого взгляда кажется необычным — в нем сохранены самобытные названия болгарских блюд. Однако читается оно просто — под каждым названием идет расшифровка. Достаточно изучить несколько позиций «с переводом» и становится понятно: говядина по-болгарски — это телешка, кабачки называют «тыквочкой», курицу — пилешкой, а утку — потешкой. Есть в меню и чисто европейские позиции: к примеру, теплые салаты или телешка трилогия (три вида мяса: медальон из телятины, говяжий язык и крокет из телячьего мозга с соусом «Деми Гласс»), а также традиционные итальянские блюда — паста и ризото.

Получить удовольствие в «Булгуре» можно не только от качественных блюд, представленных в меню, но и от напитков. В баре установлена кофемашина Astoria Storm. Немногие заведения России могут похвастатся таким аппаратом. На Урал она приехала едва ли не в единственном экземпляре. Эта мультибойлерная машина итальянской сборки способна творить чудеса. Ее разрабатывали профессиональные бариста, чтобы кофе получался и ароматным, и терпким, и с приятной кислинкой. А если говорить про капучино — с нежной пенкой.

Машина позволяет сварить все: от базового эспрессо и ристретто до сложных напитков на основе кофе. Она оборудована автостимером, который сам, без участия бариста, взбивает пену и нагревает ее до нужной температуры. Astoria Storm —интеллектуальная кофемашина. Она подогревает каждый отдельный элемент, контролирует температуру подачи воды, температуру в бойлере и может даже сама себя чистить. А еще у нее полностью сенсорное удобное управление. Кофе получается очень вкусным. Гостям нравится, — рассказывает Денис Асманкин, менеджер бара в «Булгуре».

Кухня «Булгура» работает по аутентичным рецептурам. Отвечает за качество блюд шеф-повар Сергей Галюков — человек, чья фамилия хорошо известна рестораторам Екатеринбурга. Сергей много лет работал в ресторане Dolce Vita с шеф-поваром Витторио Соверина, а в последнее время возглавлял кухню ресторана Monk. Чтобы обучиться тонкостям приготовления болгарских блюд, Галюков ездил на длительную стажировку в Болгарию: изучал рецепты, знакомился с продуктами и технологиями приготовления болгарских блюд.

По работе Сергея в «Булгуре» видно, что он влюбился в болгарскую кухню, и, как и мы, хочет познакомить с ней уральцев, — продолжает Алексей Данилов.

Вкусно в «Булгуре» начинают делать с первой страницы меню. Здесь — традиционные болгарские закуски и салаты. Главный хит — шопский салат с брынзой. Угостят здесь и ассорти из домашних закусок (лютеница из болгарских перцев, къопалу из баклажанов и тарама хайвер из икры трески). Далее идут вторые блюда — сач из курицы, томленая баранина, котлетки с картофельным соте, сочные кебабче и т.д.

И куда же без болгарской выпечки. Гостям предлагают фирменный пирог баница. Его готовят из слоеного теста, брынзы и сливочного масла. Овощи и мясо долго томят в глиняной сковороде сач, на ней же и подают блюдо.

Жемчужина меню — агнешко по-гергьовденско. Это блюдо из тушеной баранины с болгарским гарниром «Дроб сарма» из риса и бараньей печени.

Винная карта заведения не очень большая, но попутешествовать с ее помощью можно и по Италии, и по Франции, и, конечно, по Болгарии. Представлено несколько наименований болгарского вина, которое уже успело полюбиться гостям. Бармены ресторана также делают коктейли, а тем, кто спиртным напиткам предпочитает безалкогольные — большой выбор авторских чаев и освежающий лимонад «Булгур», который делается на основе болгарского перца.

Мы считаем, что использование самых качественных продуктов помогает раскрыть все богатство вкуса болгарских блюд и показать гостеприимство этой страны, — резюмирует Алексей Данилов.

Фото: «Булгур», Дмитрий Емельянов