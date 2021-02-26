«Число банкротств бизнеса вырастет в 2021 г. Пройти этот путь без последствий невозможно»

Несмотря на то, что сложный 2020 г. закончился, проблемы малого и среднего бизнеса накапливаются как снежный ком. Главной проблемой 2021 г. может стать массовое банкротство МСБ. Что делать бизнесу?

В 2020 г. из-за режима самоизоляции, который был введен для сдерживания распространения пандемии коронавируса, многие предприятия малого и среднего бизнеса были парализованы.

Несколько месяцев предприятия не могли работать, а значит не получали выручку, не могли платить зарплату сотрудникам и рассчитываться с поставщиками. Одной из мер поддержки для бизнеса со стороны властей стало введение моратория на банкротство. Это было сделано для того, чтобы кредиторы не могли «добить» бизнес и дали возможность компаниям восстановиться. Мораторий длился с апреля по 2020 г. по январь 2021 г.

По словам руководителя практики «Реструктуризация и банкротство» Коллегии адвокатов «Регионсервис» Павла Кирсанова, введение моратория позволило многим компаниям взять паузу в исполнении своих обязательств и тем самым спасти свой бизнес:

Но не нужно забывать: с учетом того, что законодатель распространил действие норм на достаточно широкий круг компаний, в том числе и на тех, у кого в связи с пандемией финансовое состояние не только не ухудшилось, но и стало намного лучше, в период действия моратория наблюдались многочисленные злоупотребления. Последствия этих злоупотреблений сложно оценить, но однозначно можно сказать, что большое количество предприятий МСБ пострадало от того, что компании-контрагенты, попавшие под действие моратория, несмотря на стабильное финансовое положение, просто приостановили все платежи по своим обязательствам.

С окончанием 2020 года проблемы у предпринимателей не закончились. По данным мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в начале 2021 г. 33% опрошенных владельцев бизнеса рассказали о продолжающемся снижении оборота. Примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию.

При этом процесс банкротства в 2020 г. инициировали лишь 1,7% опрошенных владельцев бизнеса. В 2021 г. желающих подать заявление о банкротстве существенно больше —10,9% опрошенных.

Конечно, число банкротств вырастет в 2021 г. — и по сравнению с 2020 г., и по сравнению с 2019 г. К общему числу банкротов прибавятся компании, которые пытались воспользоваться отсрочкой платежей, но все же не смогли сохранить платежеспособность; компании, пострадавшие от недобросовестных контрагентов, воспользовавшихся формальной возможностью не платить; и компании, попавшие под мораторий, руководство которых просто не предпринимало действий по обращению в суд с заявлением о собственном банкротстве, — говорит Павел Кирсанов.

В материале на DK.RU эксперты рассказывают, нужно ли готовиться к банкротству и в каком случае предприниматель будет отвечать по долгам собственным имуществом.

Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод»:

— Неважно, сами вы инициируете процедуру банкротства или есть угроза от ваших кредиторов, прежде всего оцените риски.

Начать рекомендуем с финансового анализа. Обратитесь к профессиональному бухгалтеру и аудитору. Проанализируйте бухгалтерский учёт за три года и убедитесь, что его данные соответствуют сданной в ИФНС отчетности. Ведь именно с этого начинает арбитражный управляющий процедуру банкротства.

Если во время проверки обнаружатся нестыковки: например, по балансу активы (товары, материалы, основные средства) числятся, а в реальности их уже нет, или имеются подозрительные операции (вывод активов, уклонение от налогов и т.д.), то процедура банкротства может быть признана преднамеренной. Тогда руководителям и собственнику не избежать субсидиарной ответственности.

Самый очевидный признак предбанкротного состояния компании — это большая и увеличивающаяся кредиторская задолженность (перед контрагентами, сотрудниками, государственными органами и т.д.), которую нет возможности в срок погасить полностью или частично высоко- и среднеликвидными активами (деньгами, финансовыми вложениями, дебиторской задолженностью, товаром).

Кстати, рост дебиторской задолженности также является неблагоприятным признаком при анализе риска банкротства.

Если долг перед кредитором составляет более 300 тыс. руб. в течение не менее трех месяцев или у компании несколько таких долгов, есть риск, что кто-то из кредиторов подаст заявление на банкротство, получит право выбора арбитражного управляющего и контроль над всем процессом. Начать процедуру банкротства имеют право кредиторы, госслужбы и наемный персонал в случае значительной задержки заработной платы.

Руководитель и собственник также самостоятельно обязаны в месячный срок обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в случаях, указанных в п.1 ст.9 Закона о банкротстве 127-ФЗ, например:

признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества;

непогашенная задолженность по заработной плате более чем за 3 месяца;

невозможность вести хозяйственную деятельность, если взыскание будет обращено на имущество и т.д.;

Не вовремя поданное заявление о банкротстве, бездействие руководителя в предбанкротном состоянии, совершенные им сделки по выводу имущества влекут за собой субсидиарную и административную ответственность. А если действия руководителя были признаны неправомерными, а банкротство преднамеренным или фиктивным, то это уже уголовная ответственность.

Ежегодно проводимая аудиторская проверка позволит вовремя определить надвигающиеся признаки банкротства, принять правильные управленческие решения и тем самым избежать привлечения к субсидиарной ответственности.

Анна Дубровина, управляющая Группой компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»:

— Опыт сопровождения доверителей в делах о банкротстве показывает, что обращение в суд о признании должника банкротом часто влечет активизацию различных кредиторов (кредитные организации, контрагенты должника, налоговые органы). В итоге возникает ситуация, при которой требования должнику предъявляются лавинообразно, и остановить этот процесс невозможно. Риск лавинообразного предъявления требований должны учитывать как должник, так и кредиторы.

Необходимо понимать, что должник не может выборочно удовлетворить требования кредиторов из образовавшейся «очереди» и избежать банкротства. Если должник погасит не все требования кредиторов из сформировавшейся «очереди», то дело о банкротстве возбуждено будет.

Более того, удовлетворение требований кредиторов «по выбору» будет считаться нарушением очередности погашения и такая сделка будет оспорена.

Важно помнить про период подозрительности сделок. В такой период попадают сделки, совершенные должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления. Эти сделки могут быть признаны недействительными. Таким образом, «банкротные» риски несут и контрагенты должника. Сделки, совершенные в период подозрительности, проверяются арбитражным управляющим и могут быть оспорены.

Любой бизнес должен понимать, что всегда существует риск того, что контрагент станет банкротом и ваши с ним сделки станут предметом тщательной проверки. В такой ситуации должны быть все подтверждающие сделку и ее исполнение документы и иные данные.

Практика показывает, что при отсутствии у должника средств для финансирования процедуры банкротства существенно сокращается путь для субсидиарной ответственности собственников должника.

В свою очередь кредиторам важно помнить, что для подачи заявления о признании должника банкротом требование должно быть «просужено».

Банкротство — это обширная и сложная тема с множеством нюансов. В качестве рекомендаций укажу на необходимость тщательного юридического и экономического анализа рисков, тщательной работы с кредиторской задолженностью, контроля сроков исполнения обязательств.

Совершенно точно безответственными являются заявления и предложения на рынке о том, что от долгов можно избавиться легко и без последствий.

Павел Кирсанов, руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» Коллегии адвокатов «Регионсервис»:

— За «подготовку» компании к банкротству, как правило, и привлекают к ответственности лиц, контролирующих компанию. Очень часто, понимая, что шансов восстановить платежеспособность компании уже нет, руководство предпринимает недобросовестные действия, направленные на вывод активов юридического лица на заинтересованных лиц.

Если же говорить о подготовке компании к банкротству в хорошем смысле, то лица, контролирующие компанию, должны всегда иметь в виду, что юридическое лицо может рано или поздно попасть в процедуру банкротства и на всем протяжении деятельности такие лица не должны допускать недобросовестные действия, которые могут стать причиной привлечения их к ответственности в рамках процедуры банкротства.

Существует мнение, что предпринимателю практически невозможно избежать субсидиарной ответственности и сохранить личное имущество в процессе банкротства. Это не так.

Если лицо, контролирующее должника, руководило компанией добросовестно, не нарушало закон, не имело цели причинить своими действиями вред кредиторам, а банкротство наступило в результате обстоятельств, которые руководитель не мог контролировать (уровень цен на определенную продукцию, выход на рынок серьезных конкурентов, общий кризис в отрасли и т.д.), то никакой ответственности, в том числе и субсидиарной, такой добросовестный руководитель нести не будет.

Что касается родственников предпринимателя, то обычно они несут ответственность в тех ситуациях, когда в результате незаконных и/или невыгодных для компании сделок они приобретают права на активы, которые ранее принадлежали компании-банкроту, либо извлекают иную выгоду из действий руководства компании, совершенных во вред кредиторам.

Продолжительность процедуры банкротства компании и стоимость такой процедуры не имеет смысла называть, поскольку эти величины очень сильно зависят от конкретного должника, от масштаба деятельности предприятия, количества кредиторов, его имущества, числа сделок, которые необходимо оспорить в рамках процедуры и др.

Если процедура банкротства юридического лица завершилась без негативных последствий для его руководства (не взысканы убытки, не привлечены к субсидиарной ответственности), то никаких ограничений для физических лиц после банкротства компании нет.

Если предприниматель обанкротился как физическое лицо, то окончание такой процедуры влечет ряд ограничений. Закон не запрещает регистрировать ИП или ООО, но имеется запрет на участие в управлении юридическим лицом сроком на три года и сроком на 10 лет, если это кредитная организация.