Екатеринбургский Центр международной торговли избежал банкротства

Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве делового комплекса «Центр международной торговли», расположенного на ул. Куйбышева. Дело было связано с конфликтом собственников.

ООО «ЦМТЕ» — юридическое лицо делового комплекса — принадлежит ООО «Гранит — ХХI век», которое контролировали депутат Заксобрания Свердловской области Александр Серебренников и бизнесмен Анатолий Сысоев. Заявление о банкротстве было подано самим ЦМТЕ в ноябре прошлого года, сообщал DK.RU. Причиной стала невозможность погасить долги организации, которые на тот момент составляли 323 млн руб. Как заявили представители ЦМТЕ, речь идет о займах на 51,7 млн руб. (с учетом процентов), о долгах по налогам в размере 16,3 млн руб. Кроме того, есть долги в размере около 255 млн руб. перед другими кредиторами. По словам представителей ЦМТЕ, внести платежи было невозможно из-за ареста счетов по корпоративному спору с совладельцем центра Владимиром Титовым.

Изучив документы, суд пришел к выводу, что требования о банкротстве центра носят «управленческий и корпоративный характер».

Суд полагает, что должником создана ситуация, при которой должник формально отвечает признакам банкротства, однако пытается достичь иные цели, противоречащие целям и сути банкротства, которые направлены на пропорциональное и полное погашение требований независимых кредиторов, — указано в определении суда.

Также там говорится, что суд проанализировал выписки по движению денежных средств за год.

Обороты должника позволяют исполнять обязательства, и часть задолженности могла быть погашена должником своевременно. Признаки объективного банкротства судом не установлены, — говорится в документе.

В итоге суд закрыл дело и не стал вводить наблюдение в ЦМТЕ.

Ранее DK.RU рассказывал о корпоративных разборках между депутатом Заксобрания Свердловской области Александром Серебренниковым и Владимиром Титовым, которые длятся уже не один год. В 2015 г. компания «Эссет Менеджмент», которая принадлежит Серебренникову, потребовала через суд взыскать с Титова 380 млн руб. Представители истца утверждали, что кредитные средства, выданные на строительство второй очереди ЦМТЕ, частично были переведены г-ном Титовым на счета компании «Бастион-2000».

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил это заявление и постановил взыскать с бизнесмена около 380 млн руб. Однако апелляционная инстанция данное решение изменила, взыскав с Владимира Титова всего 51,7 млн руб. убытков.

Сам же г-н Титов через суд потребовал взыскать с ГК «Радуга», которое подконтрольно Александру Серебренникову, 236 млн руб. Затем последовало дело о банкротстве Владимира Титова. В рамках разбирательств суд арестовал 100% акций принадлежавшей ему компании ROCHINSTAR HOLDINGS LIMITED, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Недавно это дело о банкротстве было прекращено.