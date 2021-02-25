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Бывшего замначальника свердловского ГУ МВД, осужденного за взятки, освободили от штрафа

Владимир Романюк
Владимир Романюк. Автор фото: Яромир Романов. Иллюстрация: Znak.com

Свердловский суд частично изменил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга в отношении бывшего замглавы ГУ МВД по области генерал-майора Владимира Романюка, сократив срок отбывания наказания.

#ВЗЯТКИ#СУДЫ#НОВОСТИ

В свердловском областном суде прошло слушание по апелляционной жалобе представителей защиты Владимира Романюка и его подельника — бывшего руководителя ОМВД по Ярославскому району Москвы полковника Сергея Глущенко. Напомним, оба силовика обвинялись во взяточничестве. Как писал DK.RU, в октябре прошлого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Владимира Романюка виновным в получении взяток в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), Сергея Глущенко — в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1, п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Оба были оштрафованы на 2 млн руб.

24 февраля, после рассмотрения апелляционной жалобы защиты и представления гособвинения, Свердловский областной суд частично изменил приговор, вынесенный ранее. Как сообщили в пресс-службе облсуда, обоим силовикам уменьшили сроки прохождения наказания. Так, Владимиру Романюку зачли срок содержания под домашним арестом с 6 октября 2018 г. по 26 декабря 2019 г. В итоге сидеть в колонии строгого режима Романюк будет на три месяца меньше — 8 лет и 3 месяца вместо 6 месяцев. Срок наказания Сергея Глущенко сократили на один месяц — до 7 лет и 4 месяцев колонии строгого режима.

Кроме того, областной суд отменил дополнительные наказания в виде штрафа и ареста имущества.

Напомним, представителей полиции задержали 3 октября 2018 года в Москве. По версии следствия, силовики получили взятку за «крышевание» нелегального игорного бизнеса. Показания по делу Романюка давал начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Эдуард Воронин. На основании его же показаний был также арестован экс-начальник УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкессии генерал-майор Игорь Трифонов, писал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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