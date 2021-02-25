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Безос ушел из Amazon, но его влияние на мир только вырастет. Чем займется миллиардер?

Джефф Безос
Джефф Безос. Иллюстрация: скриншот видео Youtube

То, что Джефф Безос покинул созданную им корпорацию не значит, что его фото пропадет со страниц таблоидов. Он может стать куда влиятельнее, ведь в его руках и популярное СМИ, и космическая компания.

#ЛАЙФХАКИ

Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon, но не перестает быть одним из главных действующих лиц США. Vox пишет, что, в отличие от многих корпоративных лидеров, общественный статус Безоса намного превосходит роль главы Amazon. Даже не будучи генеральным директором, а, может быть, благодаря этому, Безос останется одним из самых известных бизнес-лидеров Америки, обладающих властью в политике, благотворительности и СМИ.

Сегодня Безос настолько же выдающаяся фигура, каким был Стив Джобс перед смертью, но не такая противоречивая, как может показаться. Да, его многие критикуют, но в целом, как показал опрос, относятся к нему лучше чем, например, к основателю Facebook Марку Цукербергу. Может быть, отчасти это связано с широкой популярностью Amazon. Есть у Безоса и еще кое-что, чего нет у типичного лидера, покидающего пост генерального директора: $200 млрд, позволяющие расширить влияние и добавить блеска наследию.

Конечно, эти деньги — палка о двух концах, ведь Безос остается крупнейшим частным акционером Amazon, и если компания продолжит расти и развиваться, он будет становиться все богаче и богаче. Технологическому барону, который стал образцом неравенства доходов (поборники введения налога на богатство построили этим летом гильотину возле его особняка), нелегко избавиться от пристального внимания.

Но, скорее всего, в следующие годы заголовки газет будут более дружелюбны к Безосу. О том, не слишком ли много власти у Amazon, будут спрашивать уже не у Безоса, а у Энди Ясси.

Есть несколько примеров, когда руководители американских технологических компаний заново раскрывались в общественной жизни после того, как оставляли свои должности. Эрик Шмидт, долгое время руководивший Google, стал лидером лоббистской деятельности Google в качестве исполнительного председателя компании. Билл Гейтс ушел с должности генерального директора Microsoft в 2000 году и тоже стал исполнительным председателем, а следующие два десятилетия посвятил Фонду Билла и Мелинды Гейтс. Сегодня, во время пандемии коронавируса, его голос — один из самых влиятельных в области общественного здравоохранения Америки.

Безос уже заявил, что постарается следовать аналогичному сценарию, хотя его портфель менее сконцентрирован и включает больше коммерческих организаций;

В качестве исполнительного председателя я по-прежнему буду участвовать в важных инициативах Amazon, но у меня будет время и энергия, чтобы сосредоточиться на фондах Day 1 Fund и Bezos Earth Fund, а также на Blue Origin, The Washington Post и других моих увлечениях, — сказал он сотрудникам Amazon. — У меня никогда не было так много энергии, и я не собираюсь уходить на покой. Я с большим энтузиазмом отношусь к тому влиянию, которое, по моему мнению, могут оказать эти организации.

Безос, находясь на посту генерального директора, мало занимался благотворительностью. Примерно до 2017 года — когда Безос на какое-то время стал самым богатым человеком в мире — его благотворительная деятельность была незначительной, что все чаще привлекало к нему негативное внимание. С тех пор он создал две благотворительные организации: в Day 1 Fund Безос жертвует около $100 млн в год на помощь бездомным, созданная им сеть детских садов Монтессори начинает развиваться.

Гражданская и коммерческая деятельность Безоса более развита. Два десятилетия назад он основал Blue Origin в попытке коммерциализировать космические путешествия. Теперь он продает акции Amazon на сумму около $1 млрд в год ради финансирования этой компании, которую он назвал своей «самой важной работой»:

Единственный верный способ использовать этот большой финансовый ресурс — конвертировать мою прибыль от Amazon в космические путешествия, — сказал он в 2018 году. — Blue Origin достаточно дорогая, чтобы можно было использовать это состояние.

Еще есть газета Washington Post, которую Безос купил в 2013 году всего за $250 млн. Считается, что эта знаковая сделка в целом укрепила репутацию Безоса. Он провел реорганизацию бизнеса в газете, которая теперь приносит прибыль, и нанял сотни журналистов.

«Мое руководство The Post и поддержка ее миссии, которая останется неизменной — это то, чем я буду больше всего гордиться, несмотря на все сложности, когда мне исполнится 90. Если мне посчастливится прожить так долго», — заявил Безос.

Вероятно, история Джеффа Безоса вот-вот изменится. Его решения по-прежнему будут серьезно влиять на людей, но сила воздействия станет более частной, не такой очевидной.

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Автор: Александра Клименко
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