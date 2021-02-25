Безос ушел из Amazon, но его влияние на мир только вырастет. Чем займется миллиардер?

То, что Джефф Безос покинул созданную им корпорацию не значит, что его фото пропадет со страниц таблоидов. Он может стать куда влиятельнее, ведь в его руках и популярное СМИ, и космическая компания.

Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon, но не перестает быть одним из главных действующих лиц США. Vox пишет, что, в отличие от многих корпоративных лидеров, общественный статус Безоса намного превосходит роль главы Amazon. Даже не будучи генеральным директором, а, может быть, благодаря этому, Безос останется одним из самых известных бизнес-лидеров Америки, обладающих властью в политике, благотворительности и СМИ.

Сегодня Безос настолько же выдающаяся фигура, каким был Стив Джобс перед смертью, но не такая противоречивая, как может показаться. Да, его многие критикуют, но в целом, как показал опрос, относятся к нему лучше чем, например, к основателю Facebook Марку Цукербергу. Может быть, отчасти это связано с широкой популярностью Amazon. Есть у Безоса и еще кое-что, чего нет у типичного лидера, покидающего пост генерального директора: $200 млрд, позволяющие расширить влияние и добавить блеска наследию.

Конечно, эти деньги — палка о двух концах, ведь Безос остается крупнейшим частным акционером Amazon, и если компания продолжит расти и развиваться, он будет становиться все богаче и богаче. Технологическому барону, который стал образцом неравенства доходов (поборники введения налога на богатство построили этим летом гильотину возле его особняка), нелегко избавиться от пристального внимания.

Но, скорее всего, в следующие годы заголовки газет будут более дружелюбны к Безосу. О том, не слишком ли много власти у Amazon, будут спрашивать уже не у Безоса, а у Энди Ясси.

Есть несколько примеров, когда руководители американских технологических компаний заново раскрывались в общественной жизни после того, как оставляли свои должности. Эрик Шмидт, долгое время руководивший Google, стал лидером лоббистской деятельности Google в качестве исполнительного председателя компании. Билл Гейтс ушел с должности генерального директора Microsoft в 2000 году и тоже стал исполнительным председателем, а следующие два десятилетия посвятил Фонду Билла и Мелинды Гейтс. Сегодня, во время пандемии коронавируса, его голос — один из самых влиятельных в области общественного здравоохранения Америки.

Безос уже заявил, что постарается следовать аналогичному сценарию, хотя его портфель менее сконцентрирован и включает больше коммерческих организаций;

В качестве исполнительного председателя я по-прежнему буду участвовать в важных инициативах Amazon, но у меня будет время и энергия, чтобы сосредоточиться на фондах Day 1 Fund и Bezos Earth Fund, а также на Blue Origin, The Washington Post и других моих увлечениях, — сказал он сотрудникам Amazon. — У меня никогда не было так много энергии, и я не собираюсь уходить на покой. Я с большим энтузиазмом отношусь к тому влиянию, которое, по моему мнению, могут оказать эти организации.

Безос, находясь на посту генерального директора, мало занимался благотворительностью. Примерно до 2017 года — когда Безос на какое-то время стал самым богатым человеком в мире — его благотворительная деятельность была незначительной, что все чаще привлекало к нему негативное внимание. С тех пор он создал две благотворительные организации: в Day 1 Fund Безос жертвует около $100 млн в год на помощь бездомным, созданная им сеть детских садов Монтессори начинает развиваться.

Гражданская и коммерческая деятельность Безоса более развита. Два десятилетия назад он основал Blue Origin в попытке коммерциализировать космические путешествия. Теперь он продает акции Amazon на сумму около $1 млрд в год ради финансирования этой компании, которую он назвал своей «самой важной работой»:

Единственный верный способ использовать этот большой финансовый ресурс — конвертировать мою прибыль от Amazon в космические путешествия, — сказал он в 2018 году. — Blue Origin достаточно дорогая, чтобы можно было использовать это состояние.

Еще есть газета Washington Post, которую Безос купил в 2013 году всего за $250 млн. Считается, что эта знаковая сделка в целом укрепила репутацию Безоса. Он провел реорганизацию бизнеса в газете, которая теперь приносит прибыль, и нанял сотни журналистов.

«Мое руководство The Post и поддержка ее миссии, которая останется неизменной — это то, чем я буду больше всего гордиться, несмотря на все сложности, когда мне исполнится 90. Если мне посчастливится прожить так долго», — заявил Безос.

Вероятно, история Джеффа Безоса вот-вот изменится. Его решения по-прежнему будут серьезно влиять на людей, но сила воздействия станет более частной, не такой очевидной.

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