«Хотели бороться с коррупцией, получился хаос». Что происходит на российской таможне?

Техника из Китая, помидоры из Узбекистана и прочий импорт могут сильно вырасти в цене. Причина — не очередное снижение курса рубля, а новые правила оформления таможенных деклараций.

С 1 февраля у экспортеров и импортеров появилась новая головная боль — автоматическая диспетчеризация таможенных деклараций. Процедура оформления, и без того непростая, стала непрозрачной и непредсказуемой: грузы «зависают» на транспортных узлах на несколько дней, а издержки — репутационные и денежные — несут участники ВЭД (внешнеэкономической деятельности). Можно предположить, что увеличение финансовых рисков для них отразится на ценах для потребителей.

Суть изменений в следующем: до сих пор компании, ведущие ВЭД, самостоятельно или через посредников выбирали пункт таможенного оформления, исходя из расходов на довоз, склад и практики работы с конкретным Центрам электронного декларирования. Теперь декларации автоматически распределяются по ЦЭДам (в России их 16) по трем критериям: тип груза, вид транспорта, которым прибыл или отправляется товар, и место регистрации декларанта. На «бумаге» все красиво и логично, на практике — иначе.

Почему нововведения стали шоком для импортеров, экспортеров, таможенных брокеров и самих таможенников, рассказал Герман Цыпляев, исполнительный директор таможенного представителя «Универсальная логистическая компания»:

— По замыслу таможенных органов автоматическая диспетчеризация должна облегчить жизнь участникам ВЭД и способствовать борьбе с коррупцией. Считается, что декларации на товары должны попадать в ЦЭДы, имеющие практический опыт работы с той или иной группой товаров, что поспособствует ускорению выпуска деклараций. На деле она привела к хаосу. Мы не понимаем логики, по которой происходит распределение.

Вот реальная ситуация: в 9.00 в Кольцово стоит самолет с грузом в Узбекистан, экспортер зарегистрирован в Екатеринбурге, готов оплатить пошлину. Мы подали декларацию в Уральскую электронную таможню. Логично? Вполне. Однако в рамках новой системы диспетчеризации ее отправили на авиационный ЦЭД в Шереметьево. В семь утра московские таможенники не работают. Самолет стоит. Через два часа декларацию зарегистрировали.

Теперь у таможенников есть четыре часа на принятие решения о ее выпуске. Они не понимают, о чем речь, груза не видят, поэтому выставляют нам требование о предоставлении дополнительных документов. Срок на принятие решения автоматически продлевается. Мы отправляем документы, москвичи их смотрят, а самолет стоит. «Наш» экспортер оплачивает простой.

Изъять «проблемный» груз с борта нельзя, поэтому Кольцово не могут покинуть грузы нескольких компаний. А кто-то ждет их в Узбекистане. Наконец, в 20.00 мы получаем разрешение на вылет. В итоге транспортировка груза обходится нашему клиенту в разы дороже, чем он предполагал. Кроме того, он и прочие участники «несчастливого» рейса могут попасть на штрафные санкции за нарушение сроков поставки товаров.

Еще хуже, когда декларация уходит в ЦЭД на Дальний Восток — разница с Екатеринбургом составляет пять часов. Девять контейнеров нашего клиента с грузом из Китая прибыли в Екатеринбург. Компания зарегистрирована здесь, поэтому мы подали таможенные декларации в местный ЦЭД. В результате восемь из них в него попали, а девятая «улетела» во Владивосток, где у таможенников уже закончился рабочий день. Итог: контейнер «застрял», и клиенту пришлось за это заплатить. Поясню: до момента выпуска декларации груз находится на складе временного хранения (СВХ). Почти все склады временного хранения в России — коммерческие, стоимость хранения на разных СВХ может серьезно отличаться.

Возникли проблемы с лицензируемыми товарами. Декларации на них рассматривает Центральная акцизная таможня. Но после введения автоматической диспетчеризации они стали «улетать» по всем городам и весям. Если такую декларацию получит таможня в Екатеринбурге, которая не уполномочена с ней работать и не может переслать ее в «правильный» ЦЭД, она оформит запрет регистрации декларации.

Причина отказа — «подача декларации в ненадлежащий таможенный орган». В этом случае экспортеру придется по новой заполнить документы, отправить их в «правильный» ЦЭД, еще раз заплатить пошлину в 12 тыс. руб. и надеяться, что на сей раз декларация не попадет под автоматическое распределение.

Многие грузы по стране встали, потому что таможенники на местах не знают, как с ними работать. К примеру, в нашем регионе постоянно оформляют рапс (масличная культура). Когда декларация на него уходит во Владивосток, сотрудник местной таможни теряется. У него возникают вопросы: почему рапс отправляют в мешках, а не навалом, какова его рыночная стоимость и пр. Добросовестный сотрудник начинает собирать информацию, смотреть правила оформления. Четырех часов на изучение предмета может не хватить, тогда, чтобы не стать «крайним», он попросит предоставить дополнительные документы. Процесс затянется, а там и рабочий день подойдет к концу.

Мы регулярно подаем декларации компании из Уфы, импортирующей товары широкого потребления из Китая и продающей их через сеть магазинов в Москве. Груз идет транзитом через Екатеринбург, поэтому обычно оформляется здесь. Местная таможня отлично знает нас как таможенного представителя и этого клиента, не раз проверяла цены на ввозимые им товары, поэтому выпускает декларации на раз-два. И вот после 1 февраля декларация уходит в Уфу (по месту регистрации декларанта). Сотрудники местной таможни впервые видят нас, клиента и груз, поэтому запрашивают документы, подтверждающие стоимость товаров. Потом начинают проверять декларацию. По закону на принятие решения у них есть 10 рабочих дней. В этот раз нам «повезло»: груз простоял всего два дня.

В целом новая система вызвала каскад проблем вместо решения имеющихся. Федеральная таможенная служба говорит, что под автоматическое перераспределение попадает лишь 5% деклараций (всего в год обрабатывается 5 млн деклараций), в основном это морские и авиационные грузы.

5% в масштабах страны — много это или мало? Могу сказать, что для попавшей в «жернова» компании это чувствительная ситуация. На ее плечи ложатся последствия от простоя транспортных средств, увеличения сроков доставки грузов, дополнительных расходов на проведение досмотра. Не будем забывать, что вместе с ее грузом простаивают грузы других игроков — так формируется цепочка из пострадавших.

Кто-то из участников ВЭД никогда не столкнется с автоматической диспетчеризацией, но есть «счастливчики», чьи декларации будут распределяться таким образом раз за разом. Как и таможенные брокеры, вроде нас, которым приходится оправдываться перед клиентами за проблемы, которых они не создавали.

Мы отправили в Федеральную таможенную службу предложение сделать работу ЦЭДов круглосуточной или настроить систему таким образом, чтобы декларации направлялись в регионы с близкими часовыми поясами. Эти действия могли бы смягчить последствия от введения автоматической диспетчеризации. Но ФТС разместила у себя на сайте пресс-релиз об успешном запуске системы и что у участников ВЭД почти нет жалоб и претензий. Так что мы не надеемся, что нас услышат.

Но вернемся к борьбе с коррупцией — то, ради чего ввели автоматическую диспетчеризацию. Если 5% деклараций перераспределяется произвольно, а 95% по-прежнему попадает в знакомый Центр электронного декларирования, о какой эффективности в борьбе с коррупцией может идти речь? Повышать процент деклараций, распределяемых автоматически, ФТС, кажется, не планирует…

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