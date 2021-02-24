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Известные уральские рекламщики запускают конкурента Netflix

Известные уральские рекламщики запускают конкурента Netflix
Иллюстрация: Данил Голованов

О создании собственного стримингового сервиса Данил Голованов говорил еще в 2018 г. Он рассказывал, что на запуск проекта нужно минимум 2 млн евро.

#СВОИ ЛЮДИ#НОВОСТИ

Уральское креативное агенство Red Pepper Film с 1 апреля запускает независимую стриминговую платформу, которая соединит авторов художественного и развлекательного контента со зрителями, пишет ЕАН. Один из основателей агентства Данил Голованов рассказал:

Наша миссия — построить глобальную, независимую и самодостаточную индустрию авторского контента интересную широкому зрителю. С одной стороны, есть поколение крутых и талантливых режиссеров и артистов со всего мира, завоевывающих своим талантом аудитории youtube, instagram и Tik-Tok, а с другой — достаточно закрытый мир большого кино, пугающий своими размерами и комплексами. Мы хотим создать собственную экосистему, при которой авторы крутого контента смогут получить доступ к широкой аудитории и монетизировать свои работы при помощи системы донатов. Наша концепция проста и наивна: подписка на крутой контент круче, чем один доллар в месяц.

Данил Голованов добавил, что новый сервис будет работать на мобильных устройствах, Web и на Smart TV. Рабочее название сервиса — 1DollarTV.

DK.RU рассказывал, как в 2016 г. известный уральский рекламщик Данил Голованов решил распустить свое агентство и не заниматься рекламой, а сосредоточиться на создании фильмов для компаний:

Еще несколько лет назад я сказал, что реклама умерла, и мы не хотим этим больше заниматься. С тех пор мы делаем сторителлинг — снимаем фильмы-истории. Удивительно, но в шорт-лист Каннских львов мы попали лишь когда перестали заниматься рекламой. Мы все самоучки, и слава богу.

В интервью DK.КU сооснователь Red Pepper Film также рассказывал, что создание конкурента Netflix стоит минимум 2 млн евро.

Автор: Екатерина Тарханова
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